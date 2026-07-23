Davide Baiocco e Marco Sansovini a Stile TV

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Davide Baiocco, ha giocato con Allegri al Perugia: “Il mercato italiano non è sfavillante, il Napoli anche quest’anno può competere per lo scudetto e la scelta di Allegri lo conferma. L’Inter é la squadra che ha dato più continuità nel tempo, è quella che ha bisogno di muoversi meno mentre la Juve c’è da capire come si muoverà. Tante componenti influiscono in una stagione quindi c’è una corresponsabilità enorme nella stagione del Milan dello scorso anno e ridurla al solo Allegri é ridicolo. Allegri é molto pragmatico, può dare una solidità maggiore ed una compattezza difensiva agli azzurri quindi immagino che il Napoli quest’anno rischierà meno in difesa e sfrutterà le doti degli attaccanti.

Guardiola non è un uomo da vetrina, costrusce progetti, lavora in una maniera totale, è uomo di campo e lavorano tutti in una certa maniera con lui. Le sessioni di allenamento sono molto simili e quindi un’idea comune serve e Guardiola so come lavora e dico magari possa arrivare lui”.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Sansovini, ex calciatore è stato allenato da Allegri al Grosseto: “Allegri di oggi é diverso da quello che ho conosciuto io. Era all’inizio della carriera, era un calcio diversi e lui era più propositivo. Era un allenatore che credeva molto nel far giocare bene le squadre per cui pensava al risultato, ma aveva idee offensive. Poi ha modificato il suo pensiero ed ha vinto per cui ha avuto ragione. Il Napoli può competere, ma l’infortunio di Buongiorno non è una buona notizia perché sostituirlo non era stato messo in conto e non so se nella rosa ci sia un calciatore che possa sostituirlo.

Il movimento calcio va ripulito, c’è bisogno di gente dk calcio e non solo di politici. Siamo ancorati ad una Italia che vinceva, ma il calcio si è evoluto e anche le piccole ti mettono in difficoltà. Tutte hanno alzato il livello mentre l’Italia l’ha abbassato e il problema non è unico ma ce ne sono diversi”.