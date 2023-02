Bocchini, Scotti, Gaito e Fabio Esposito a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Adesso la stampa pro-Juve crede di avere un’arma in mano che, in realtà, è una bolla di sapone”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Arriva la bomba che scoppia e si sgonfia. Il direttore di Tuttosport viene a Napoli e si confronta, gli va dato atto e merito di aver avuto coraggio di mettersi in discussione. Tuttosport è comunque la macchina del fango che tende a difendere la Juventus ed ha tirato un asso dalla manica di tutto rispetto: uno dei tre giudici della Procura della Repubblica Italiana, Ciro Santoriello, è un PM napoletano. Hanno ritrovato un video pubblico del 2019 – quando l’inchiesta Prisma non esisteva ancora – in cui Ciro Santoriello scherzava e diceva: “Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juve”. È chiaro che intende l’odio da tifoso, ma non lo specifica. Scherzandoci sopra aggiunge: “Pensate che io che odio la Juventus ho dovuto firmare un decreto di archiviazione sulla Juventus”. Cos’ha voluto dire? Che nella sua professione non esiste tifo. Al di là dell’odio sportivo per la Juve, non gli ha fatto agio nell’essere obiettivo nella sua professione. Questo giudice avrà pur voluto dimostrare di essere al di sopra dei propri amori e sentimenti, avrà pur voluto amabilmente scherzare, ha fatto una cosa gravissima: ha esternato cose che non dovrebbe MAI pubblicamente dire. Adesso nessuno potrà togliere dalla testa che abbia operato con pregiudizio. Sono personalmente convinto che ha fatto il suo lavoro da bravo magistrato, ma esiste l’opinione pubblica che è ineludibile ed un magistrato deve pesare le parole perché è una persona istituzionale sempre, in qualsiasi manifestazione pubblica. Purtroppo, il web non si cancella, il web non ha tempo e decontestualizza tutto. Verrà ricusato, spostato il processo, ha creato un danno infinito, quindi è uno stupido nei comportamenti, perché è solo una cretinata quella di andare in pubblico a dire una cosa del genere, te la devi tenere per te. La macchina del fango, diretta stupendamente da Tuttosport, cavalcherà l’onda di questa cretinata fatta dal giudice che evidentemente non ha alcun peso sul suo lavoro, ma dà l’opportunità alla stampa pro-Juve ed alla Juventus di avere un’arma in mano che, altrimenti, non avrebbe avuto. Una bolla di sapone perché, in realtà, non c’è niente”.

Francesco Bocchini: “Dichiarazioni Santoriello? Lasciano il tempo che trovano per essere state fatte molto prima dell’indagine Prisma”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Francesco Bocchini, professore esperto di diritto sportivo: “È una sentenza profonda, le motivazioni sono analitiche. Di fronte ad un materiale probatorio così importante, i giudici sportivi hanno fatto un grande lavoro. Riconosciamo, innanzitutto, che è una sentenza che nel condannare la Juventus ha affrontato un tema tosto, quello dei diritti dei bilanci nel mondo del calcio. Rileggendola, dico che la sentenza è ancora più profonda perché mette sullo stesso piatto due temi difficilissimi: le regole sportive e le regole di diritto commerciale che normano le società. La Corte Federale, a volte, analizza la Juventus sotto il profilo sportivo, altre volte analizza i bilanci della Juventus come profilo di una società quotata e lo fa con grande chiarezza. Per chi legge, i due profili non sono separati in modo netto, ma spesso di accavallano. Lasciamo stare gli storcimenti di naso, c’è un illecito sportivo per violazione del principio di lealtà sportiva: questa norma dice tutto se concretizzata come fatto dalla Corte Federale d’Appello. Quando si condanna una società come la Juventus, questa clausola è generale ed obbliga le società di calcio a tenere sempre condotte eticamente ed economicamente corrette. Quando le società di calcio, per questa norma, devono garantire informazione trasparente a tutela del mercato. La Corte Federale d’Appello ha stabilito che queste cose non sono state rispettate quando la Juventus, nel redigere per 3 anni di esercizio i bilanci, ha creato valori fittizi. Dichiarazioni Santoriello? Nel momento in cui la sentenza viene depositata e le dichiarazioni vengono prima della sentenza e non dopo, le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano. Ci sono due limiti fondamentali: l’informazione deve essere trasparente e garantire una giusta competizione sportiva. Se si viola il bilancio, va da sé che l’informazione è alterata, quindi non si può edulcorare nulla. Il principio dello IAS è molto chiaro. La Corte Federale ha messo in dubbio che questo principio non fosse rispettato perché le permute tra calciatori non dovevano apparire come tali nei bilanci, ma come altre operazioni, questo non è possibile per le società quotate in borsa”.

Giovanni Scotti: “Tuttosport più che imporre una linea, la subisce, bisogna capire da chi”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giovanni Scotti, giornalista Il Roma: “Il direttore Vaciago non ha mai chiesto di non toccare certi argomenti, era solo un po’ preoccupato nello spiegarmi che aveva scelto di non intervenire in altre radio o TV perché temeva di essere attaccato o insultato. Ho provato a rassicurarlo, dicendogli che i toni sarebbero stati civili e distesi ed ha accolto l’invito con piacere, ricambiando successivamente la fiducia. Non credo sia stato trattato con i guanti, la trasmissione è impostata su un dialogo civile. Io volevo capirci di più su che linea ha assunto il giornale da qui a fine campionato, un campionato che sta viaggiando su due linee. Il direttore, con grande sincerità, ha ammesso che Tuttosport è il portavoce ufficiale dei tifosi della Juventus. Credo che Tuttosport, più che imporre questa linea, la subisce, bisogna capire da dove arrivano queste inclinazioni. Nel 2006 fu la stessa cosa, anche con altre testate, emittenti, è sempre stato così e in questi giorni si è persa l’occasione per fare qualcosa di diverso”.

Antonio Gaito: “Tifosi della Juventus faticano ad accettare punizioni”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Antonio Gaito, direttore TuttoNapoli.net: “Soddisfatto del confronto con Vaciago? Potevo immaginare l’arrampicata sugli specchi, quando si è trincerato dietro le solite frasi fatte che usano anche molti tifosi della Juventus. Ho spostato il tiro sulla manovra stipendi, quindi ho chiesto se temesse la retrocessione, lui ha utilizzato il termine di ‘possibile bastonata’ non perché il materiale a disposizione è pesante, ma se hanno dato 15 punti sulle plusvalenze, allora si aspettano una bastonata sul resto. C’è stato un altro processo sportivo piuttosto celebre che loro faticano ad accettare, è già successo che loro non accettano eventuali sanzioni. Quando ero ragazzino, la dirigenza del Napoli ha fatto cose che non andavano fatte e la piazza non ha mai preso le difese, anzi”.

Fabio Esposito: “Una bella lotta salvezza: con coach Pancotto c’è stato un netto cambio”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Fabio Esposito, giornalista: “Il cambio di panchina sta dando i suoi frutti. Il PalaBarbuto domenica è stato uno spettacolo, un nutrito gruppo di tifosi proveniente da Scafati con una coreografia, ma il pubblico di Napoli ha trascinato la squadra. Grande merito va all’atmosfera, ha girato la partita quando Scafati stava prendendo il largo nel secondo quarto. Coach Pancotto è stato davvero bravo a leggere alcuni momenti chiave del match, trovando energie importanti da alcuni giocatori molto messi in discussione nella gestione precedente di Buscaglia. Questo Napoli si salva? Una bella lotta. Purtroppo sono stati fatti degli errori in sede di costruzione del roster, a cui piano piano la società sta cercando di rimediare. Ci giocheremo tutto con Treviso, Verona e Reggio Emilia. Tiri liberi di Williams? Se avesse saputo anche tirare i liberi con una percentuale discreta, probabilmente sarebbe un giocatore da alta Euro Cup, un livello superiore. Ha una grande qualità nei movimenti ed i suoi 12-14 punti a partita li fa sempre, ma ha questo grosso problema. Cosa manca al Napoli Basket? Un’ala forte che possa sopperire ad un pivot”.