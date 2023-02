Di Lello, Chiacchio, Pistocchi a ‘Calcio Napoli 24 Live’

Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della FIGC, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di notizie del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Francamente ho trovato inopportuna quella dichiarazione di Santoriello. Detto questo, per la ricusazione mi sento di dire che non siamo nel caso di fattispecie. Quella riflessione pubblica la ritengo fuori luogo, rischia di palesare una sorta di inimicizia che potrebbe essere motivo di ricusazione: sarà il pm a valutare.

Ora far passare l’idea che la Juventus sia vittima di un complotto a me fa sorridere. Il tema centrale è che li c’è la Consob e la Procura hanno accertato che i bilanci della Juventus non sono veritieri. Anche per come si è difesa la Juventus che sosteneva che nel giro di 4-5 anni le cose sarebbero ritornate in ordine: di fatto ammettendo che i bilanci non erano veritieri. Poi non c’è traccia su nessuna altra società. Far passare la Juventus come vittima mi lascia sorridere.

Vedo che giuridicamente la sentenza del Collegio di garanzia avrà margini molto ristretti per riformare quella della corte federale d’appello: mi ero permesso di fare una previsione in questa direzione che si è rivelata azzeccata. Ora vedremo il Coni ma quella sentenza mi sembra ben motivata.

Fossi uno juventino mi preoccuperei molto di quello che ancora deve arrivare. La vicenda stipendi è ancora più pericolosa per quelle che saranno le sorti della società bianconera.

A quali sanzioni si può arrivare? Al netto della carta Ronaldo, c’è una chat dei calciatori, con Chiellini e degli altri che sono stati interrogati dalla procura di Torino che ammettono che non c’è alcuna rinuncia a 4 mensilità ma solo a una. Il che significa che ci sono 63 milioni che risulterebbero non da pagare ma che risulterebbe pagati nelle annualità successive. Questo è espressamente vietato da codice di giustizia sportiva. La sanzione può andare da una ammenda che va da una a tre volte l’importo non dichiarato, che significa che solo per la manovra stipendi ipotizziamo ad un massimo di 190mln di euro, sempre senza la carta Ronaldo. La sanzione può arrivare anche a punti di penalizzazione sino alla revoca degli scudetti e l’esclusione dal campionato, che mi sembra eccessivo. Realistico invece mi sembra una penalizzazione e una sanzione pecuniaria. In più rischierebbero i tesserati perchè concorrenti con la società con questi accordi che non sono stati depositati in Lega.

Tempistiche? Arriveremo in primavera vista la richiesta di proroga: credo che per aprile o maggio”

L'avvocato Edoardo Chiacchio:

“La parte che si sente danneggiata dall’incompatibilità del giudice può fare la ricusazione. Non sappiamo se la Juventus chiederà questo. Da legale credo sempre nella buona fede dei giudici. Senza ricusazione potrebbe invece verificarsi che il giudice in questione potrebbe astenersi dal giudizio. Evidentemente per Santoriello non c’erano i presupposti. Non conosco i fatti nei particolari, ma fossi un legale della Juve ci penserei su chiedere la ricusazione onestamente.

Quando un giudice viene ricusato nel processo penale viene sostituito da altro collega mentre nel processo sportivo l’organo giudicante senza tenere in considerazione le valutazioni del Pubblico Magistrato. Ricordiamo che la Juve è stata condannata sulla base di tre elementi: libro nero di Paratici, le testimonianze e le plusvalenze fittizie. Sono gli atti e non i pareri di un magistrato a portare a questa decisione la Corte Federale. Se non ci fossero stati quei tre elementi, il Procuratore Federale non avrebbe riaperto tutto con i fatti nuovi.

Manovra stipendi Juve? Con la sentenza definitiva di 15 punti di penalizzazione non credo ci sarà ulteriore mano pesante per gli stipendi. In queste situazione si invoca il principio della continuazione che porta a non avere una penalizzazione superiore a quelle già avute perchè a quel punto sarebbe una doppia sanzione in un medesimo procedimento”

Il giornalista Maurizio Pistocchi:

“Santoriello ricusato perchè ha dichiarato essere di fede calcistica napoletana? Partiamo da un esempio del passato, Guariniello è stato il magistrato che ha indagato sulla Juventus per il famoso processo doping che si è conlcuso con il riconoscimento che fu un uso di farmaci illeciti ma tutto andò in prescrizione che non è una assoluzione. Guariniello dichiarò testualmente ‘perchè da tifoso della Juve indagai sui bianconeri? Perchè ci sono tifosi che vogliono vincere rispettando le regole’. Ora che venga strumentalizzata una dichiarazione di Santoriello del 2019 in un contesto di rilassato cazzeggio nel quale spiega perchè ha archiviato una inchiesta sulla Juve ed i suoi dirigenti fa francamente un po’ ridere. Se queste sono le carte della difesa juventina li vedo messi male. Ci sono 3 magistrati che seguono l’indagine, vogliamo crededere dunque che le 14mila pagine dell’inchiesta Prisma siano state scritte solo da Santoriello senza che gli altri due magistrati hanno verificato la correttezza del procedimento? Anche questo fa sorridere.

L’avvocato Chiappero, storico legale della Juventus, parla di un Santoriello come magistrato specchiato che non confonde lo sport con il diritto. Questa è la parola fine, non c’è niente da aggiungere. Il fatto che si voglia criminalizzare una farse che può essere valutata negativamente solo se ci fossero dei presupposti dove ha deciso a svantaggio della Juventus dove c’erano dei fatti evidenti a suo favore. Quello che ho visto stamattina è il tentativo da parte di una categoria terrorizzata di perdere lettori della Juve ed anche dalla politica che lisciano il pelo agli ultrà. Siamo nella solita situazione dove si butta fango su una persona che per la sua carriera e status viene riconosciuto, anche dall’avvocato della Juventus, come persona super partes.

Messaggio di Abodi? Sa bene quali sono le problematiche, sa che i tifosi della Juve sono più di 8 milioni. Fa quello che fanno tutti i politici ovvero lisciano il pelo agli ultrà. Nel suo tweet non ci trovo qualcosa di sconvolgente, fa il politico.

I giornali invece di fare crescere i loro numeri parlando del Napoli che sta dimostrando uno delle migliori squadre d’Europa. Invece di seguire politica di valorizzazione del Napoli declassa il campionato in corso per giustificare il fallimenti delle squadre di clienti di riferimento come Milan, Inter e Juve”.