Perinetti a Stile TV: “Allegri, fare una cernita dei giocatori in rosa è il suo primo obiettivo”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente sportivo: “La rosa del Napoli é la migliore della Serie A insieme a quella dell’Inter. Poi è chiaro che c’è da sperare che non accadano gli incidenti dello scorso anno, ma che questa rosa sia competitiva é certo. Allegri ha grande acume, i giocatori importanti li consoce ed è ovvio che è incuriosito dai più giovani per capire anche chi può essere inutile e chi invece può partire. Fare una cernita quindi é il suo primo lavoro.

Tutte le rivoluzioni culturali e tutti i cambiamenti vengono da una mentalità che si crea dal basso. Va rivisto il modo di concepire i giovani e questo esempio c’è l’ha dato anche la Spagna al Mondiale. Guardiola ha una grande visione, potrebbe fare da traino ad un cambiamento di mentalità di sistema ma non so cosa gli venga proposto, che compiti avrebbe. Ci affascina il nome, ma sappiamo ben poco. Dobbiamo aspettare per capire.

De Laurentiis più volte ha pensato ad Allegri che é pragmatico e può gestire bene l’ambiente Napoli, può fare bene poi saranno sempre i risultati a parlare per lui, ma ha tutte le carte in regola per fare bene”