NAPOLI vs VERONA – Victor Osimhen, convocato da Spalletti, sarà in panchina

L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, reduce dall’infortunio con la sua nazionale, ed assente dai campi di gioco da tre settimane, apparso in buone condizioni è stato convocato da Spalletti per la gara di campionato di questo pomeriggio, contro il Verona, a Fuorigrotta. Il bomber azzurro di cui sì è sentita molto la mancanza, tuttavia, siederà in panchina e non è detto che non possa giocare una manciata di minuti, nel corso della ripresa, per ritrovare il ritmo partita in vista del difficile ritorno con i rossoneri in Champions, in programma martedì prossimo, allo stadio Diego Armando Maradona, tutto esaurito da diversi giorni. Non convocato, invece, Gianluca Gaetano, il quale era fiducioso in suo possibile impiego contro i veneti.