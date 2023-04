Non basta Ciano: 1-1 tra Benevento e Reggina

Il nuovo tecnico Agostinelli cerca di preparare al meglio le ultime sei gare che mancano al termine del campionato di serie B. Al Vigorito arriva la Reggina dell’ ex tecnico Pippo Inzaghi.

Agostinelli dovrà fare a meno di Letizia, Capellini ed El Kaouakibi. In difesa si rivede Glik che sarà affiancato da Tosca e Veseli. A centrocampo Foulon e Improta sulle fasce con Schiattarella e Acampora centrali. In attacco Tello e Carfora a supporto di Simy.

Inzaghi può contare sull’apporto di Majer e Hernani mentre è ancora indisponibile Gagliolo. Questo lo schieramento degli amaranto: Colombi in porta. Cionek, Camporese, Loiacono in difesa. Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara in mediana. In attacco Strelec, Menez.

Nel frattempo la Curva Sud, attraverso un comunicato pubblicato sul profilo Facebook, ha fatto sapere che continuerà la contestazione nei confronti della squadra.

Arbitra il signor Davide Ghersini della sezione di Genoa

La gara

Ci prova Foulon al 5′ con una conclusione da buona posizione ma il pallone sfiora il palo. Cambio nella Reggina: al 10′ esce Di Chiara per infortunio ed entra Liotti. Vantaggio ospite al 25′: Liotti pesca Pierozzi liberissimo sul secondo palo che di piatto trafigge Paleari. Ancora una volta Foulon ha la possibilità di calciare da buona posizione ma al 36′ spara il pallone in curva. Giallo per Pierozzi della Reggina che commette fallo su Acampora.

Le squadre vanno al riposo dopo tre minuti di recupero durante i quali viene ammonito Schiattarella.

Nella ripresa il Benevento sostituisce Simy, Tello e Paleari ed entrano Pettinari, Ciano e Manfredini. Pericoloso il Benevento con una conclusione da fuori area di Ciano che al 48′ sorvola di poco la traversa.Sfuma una potenziale azione pericolosa per il Benevento: al 49′ Pettinari non approfitta di un errore di Pierozzi e si fa recuperare. Al 60′ la Reggina impegna Manfredini su una punizione calciata da Hernani. Al 66′ ci prova Pettinari di testa su cross di Veseli ma non trova la deviazione decisiva. La Reggina al 68′ manda in campo Gori, Rivas e Terranova al posto di Strelec, Menez e Loiacono. Agostinelli manda in campo Farias al posto di Improta al 77′. Da fuori area calcia forte Acampora ma Colombi blocca in due tempi al 79′.

All’ 83′ la Strega manda in campo Viviani per Schiattarella. Pareggia Ciano all’ 84′ su assist di Foulon. Il sinistro del calciatore del Benevento non lascia scampo a Colombi. Gol confermato dal Var per una posizione dubbiosa proprio di Ciano. La Reggina manda in campo Majer al posto di Fabbian all’88’. L’ arbitro concede sette minuti di recupero per le residue speranze del Benevento di poter ottenere una vittoria che non arriva.