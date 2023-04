Benevento-Reggina, Agostonelli: “Una scintilla è scoccata. Ho rivisto i ragazzi sorridere”

Agostinelli è soddisfatto della prestazione del Benevento. Ecco le sue affermazioni dopo il pareggio contro la Reggina:

“Ho cercato di pungolare la vecchia guardia. I ragazzi li ho rivisti sorridere. Mi hanno chiesto il doppio allenamento e vuol dire che una scintilla è scoccata. Vedremo cosa succederà. Oggi ho visto una reazione e nel secondo tempo ho cercato di cambiare anche modulo. Non ho tempo per aspettare nessuno. Anche dopo lo svantaggio ci abbiamo creduto. Carfora mi segue e mi dà tutto quello che gli chiedo. Io non ho mai visto vincere i moduli. Oggi ho visto il 90 % dei ragazzi giocare ad alti livelli. In questi momenti bisogna cercare di alleggerire la testa dei giocatori.

Oggi esco con la convinzione di aver recuperato i miei calciatori. Con questa rosa, pur andando male, questa squadra doveva trovarsi a centroclassifica. Paleari ha avuto un infortunio mentre Letizia non stava bene. Anche Schiattarella e Acampora avevano dei problemi. Credo che il pareggio sia giusto. Il primo tempo meglio la Reggina ma nella ripresa noi siamo andati molto bene. A Palermo si va per vincere. Ringrazio Vigorito per avermi dato questa possibilità. Il presidente mi ha sempre stimato”.