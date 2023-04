LA PARTITA – Napoli-Verona 0-0, pari al Maradona

il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Verona, gli azzurri ci provano in molte occasioni ma non trovano il gol.

PRIMO TEMPO

Primi venti minuti con ritmi bassi per entrambe le squadre, Napoli che non riesce a trovare spazi tra la difesa del Verona. Al 21’ gli azzurri passano in vantaggio con un autogol, ma l’arbitro lo annulla per la posizione irregolare di Oliveira. Napoli propositivo in fase offensiva,al 45’ l’arbitro assegna 1 minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 55’ colpo di testa di Di Lorenzo che riceve il pallone da un cross di Anguissa, il pallone però termina a lato. All’82’ Napoli vicino al vantaggio con una gran conclusione di Osimhen, il pallone colpisce la traversa. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Minjae, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (dal 65′ Zielinski), Elmas (dal 73′ Lobotka); Politano (dall’84’ Zedadka), Raspadori (dal 73′ Osimhen), Lozano (dal 65′ Kvaratskhelia).

A disposizione: Marfella, Gollini, Mario Rui, Rrahmani, Bereszynski, Zerbin, Ostigard.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini (dal 65′ Coppola); Faraoni (dal 70′ Terracciano), Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda (dal 70′ Verdi), Lasagna (dall’87’ Ngonge); Gaich (dal 65′ Djuric)

A disposizione: Berardi, Perilli, Braaf, Kallon, Cabal, Sulemana

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Federico La Penna (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Domenico Rocca (Sez. AIA di Catanzaro), Nicolò Cipriani (Sez. AIA di Empoli)

Ammoniti: Ceccherini, Terracciano.

Mariano Potena