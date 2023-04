LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Di Lorenzo attaccante aggiunto, Raspadori, Lozano ed Elmas evanescenti

Meret s.v. – Spettatore non pagante.

Di Lorenzo 6.5 – In constante proiezione offensivo, risulta, anche stasera, l’azzurro più pericoloso dalle parti dell’area avversaria.

Kim 6.5 – Il Verona non supera il centrocampo e lui si diverte a correre in avanti a cercare di dare la scossa ad un attacco inesistente, fino ai cambi finali.

Juan Jesus 6 – In difesa non è mai impegnato seriamente, cerca di rendersi utile con qualche verticalizzazione raramente precisa.

Olivera 6 – Corre, si propone e si inserisce con continuità, ma spesso con poca qualità.

Anguissa 6 – Gioca a marce basse, come spesso in questa seconda fase di stagione, non offrendo un contributo significativo in fase offensiva.

Demme 5.5 – Gioca semplice, rischiando il meno possibile, ma considerando l’avversario e la squadra in cui gioca, è troppo poco.

(Zielinski 6 – Cerca di infondere una qualità maggiore sulla trequarti, senza incidere nei pochi minuti a disposizione)

Elmas 5 – Cerca di fare un po’ tutto, ma mai particolarmente bene. Una prestazione evanescente e senza spunti da ricordare, come spesso gli accade quando ci si aspetta da lui qualcosa in più.

(Lobotka s.v.)

Politano 5.5 – Nel primo tempo sembra tra i più volenterosi, ma nella ripresa il suo contributo cala, al punto che Spalletti nel finale gli preferisce Zedadka (s.v.).

Raspadori 5 – Non si fa trovare mai nella posizione adatta ad infastidire il catenaccio veronese, confermando una involuzione tristemente avviata già prima dell’infortunio.

(Osimhen 6.5 – Gli bastano pochi minuti per dimostrare di essere di tutt’altro livello rispetto alla media, ma la traversa gli nega la gioia della rete decisiva)

Lozano 5 – Unica accelerazione degna di nota, quando vede Kvara alzarsi dalla panchina per sostituirlo. Per il resto una partita di cadute ed iniziative avulse dalla manovra collettiva.

(Kvaratskhelia 5.5 – Non incide. Forse sente troppo il peso della responsabilità in questo periodo poco brillante della squadra. La speranza è che il rientro di Osimhen possa giovare anche alle sue prestazioni).