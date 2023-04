ANTICIPI DI A – 30esima giornata, vincono Lazio e Cremonese contro Spezia ed Empoli

La trentesima giornata di serie A è cominciata già ieri con i primi due anticipi che hanno visto in campo la Cremonese allo Zini, contro l’Empoli e la Lazio, al Picco con lo Spezia. Vittoria per 1 a 0 dei grigiorossi di Ballardni e per 3 a 0 dei biancocelesti di Sarri che consolidano, pertanto, la piazza d’onore alle spalle dei partenopei, che nel tardo pomeriggio odierno, affronteranno davanti al pubblico amico, il Verona, terzultimo ma caricato dal k o dei liguri; infatti, un successo al Maradona farebbe rientrare, prepotentemente, in corsa per la salvezza i veneti. Oltre agli azzurri scenderanno sul terreno di gioco il Milan, al Dall’Ara di Bologna e l’Inter, a San Siro con il Monza, due gare fondamentali per le milanesi in chiave piazzamento in zona Champions. A proposito di Champions, azzurri e rossoneri avranno la testa al match decisivo di martedì, a Fuorigrotta, per il retour match dei quarti di finale della massima competizione europea per club.