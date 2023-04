Passaretti a Globuli Azzurri: siamo superiori al Milan, è un dato di fatto

Saverio Passaretti: siamo superiori al Milan, lo dice la classifica

Saverio Passaretti, presidente Associazione Italiana Napoli Club, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “siamo superiori al Milan è un dato di fatto, lo dice la classifica. Le polemiche con gli ultras? Vedremo uno stadio come siamo abituati a vederlo e gli ultras come siamo abituati a vederli, anche perché in caso di un risultato negativo passerebbe il messaggio che i responsabili sarebbero proprio gli ultras che si sarebbero rifiutati di tifare. Il tifo delle curve è importante in uno stadio come il Maradona”.

Antonio Cittadini: Osimhen è indispensabile nel ritorno contro il Milan, è il punto di riferimento della squadra

Antonio Cittadini, ordinario medicina interna Federico II, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “non c’è stato il calo fisico che tutti temevamo, la squadra continua a correre moltissimo. Mi dispiace per l’assenza di Kim, Anguissa invece non era tornato in perfetta forma quindi la sua assenza non è gravissima. Kvaratskhelia ha fatto cose incredibili ma gli mancava il punto di riferimento, ovvero Osimhen, quindi mi auguro che sia presente alla partita di ritorno anche se non ancora al 100%”.

Francesco Falco: allo stadio solo bandiere azzurre

Francesco Falco, presidente club Napoli Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “come disse Maradona alla vigilia dello sfortunato Napoli-Milan, allo stadio vogliamo vedere solo bandiere azzurre, nessuna bandiera del Milan, e sono convinto che gli ultras non faranno mancare il loro appoggio”.

Don Vincenzo Miranda: non dimentichiamoci del Verona

Don Vincenzo Miranda, Cappellano Carcere Di Lauro, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: ” il Napoli deve stare attento a delle ingenuità difensive, per il resto penso che non ce n’è per nessuno. Sono ottimista per il ritorno contro il Milan ma dobbiamo pensare anche alla partita di campionato di domani, che sembra quasi non esista. Stracciare un campionato a molte giornate dalla fine del campionato non è mai successo ma vedo che la stampa sportiva nazionale tratta ciò con sufficienza”.

Nicola Graziano: assurde le proteste degli ultras

Nicola Graziano, magistrato, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “non si capisce la polemica degli ultras in un momento come questo, si poteva evitare. Sono contento che le proteste siano rientrate ma non dovevano proprio iniziare”.

Fabio Migliardi: siamo superiori al Milan come qualità di gioco

Fabio Migliardi commercialista, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: ” nella partita di mercoledì c’è stato un dominio territoriale, questo ci fa ben sperare per il ritorno visto che giochiamo in casa, e noi siamo superiori come qualità di gioco. L’arbitraggio oggettivamente non ci è stato favorevole”.