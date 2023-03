Champions League, Porto-Inter: per i nerazzurri quarti alla portata. Napoli, tutto in discesa contro l’Eintracht

Servirà un’altra Inter rispetto a quella vista venerdì in casa dello Spezia per festeggiare l’accesso ai quarti di finale di Champions League. I nerazzurri, ospiti del Porto, devono difendere l’1-0 ottenuto nel match di andata a San Siro, obiettivo ampiamente alla portata per i quotisti di William Hill, che vedono a 1,30 la qualificazione degli uomini di Inzaghi contro il 3,10 del ribaltone portoghese. Per quanto riguarda invece i 90 minuti di gioco, c’è molto più equilibrio ma le quote premiano ancora l’Inter, 2,60, contro il 2,70 del successo casalingo. Sale a 3,40 un pareggio che sarebbe ben accetto in casa interista. Come all’andata prevista una gara chiusa: in pole l’Under 2.5, a 1,80, sull’Over 2.5 visto a 1,90. Occhio a Romelu Lukaku, decisivo all’andata e a segno anche contro lo Spezia: un’altra rete del belga si gioca a 3,20 volte la posta.

Dovrebbe essere poco più di una formalità per il Napoli dopo lo 0-2 ottenuto in casa dell’Eintracht Francoforte. Al “Maradona” avanti il bis partenopeo a 1,47; sale a 4,33 il pareggio, con il colpo ospite dato a 7. Per il passaggio del turno non c’è storia: a 1,01 la prima volta degli uomini di Spalletti nella top-8 di Champions, proposto invece a 17 volte la posta la clamorosa impresa tedesca. Massimo equilibrio in quota tra Goal e No Goal, fissati entrambi a 1,85 mentre dopo il gioiello di sabato contro l’Atalanta, Khvicha Kvaratskhelia vuole vendicare il penalty sbagliato all’andata e trovare il goal offerto a 2,50 su William Hill.

Nelle altre due partite del turno che delineeranno le otto qualificate ai quarti di finale, il Manchester City, a 1,38, vede il successo contro il Lipsia, visto a 8, che varrebbe la qualificazione mentre il Real Madrid, dopo i cinque gol segnati ad Anfield, è avanti anche al Bernabeu, in quota a 2,35, contro un Liverpool (2.80), che deve vincere con almeno tre reti per puntare quantomeno ai tempi supplementari.