Qualificazioni Euro 2024 – Domani sera, al Maradona, capitan Di Lorenzo in campo con la maglia dell’Italia

Il campionato di serie A si è fermato per dare spazio all‘Italia di Roberto Mancini, che domani sera, al Maradona di Fuorigrotta, incontrerà, l‘Inghilterra in chiave qualificazioni ai prossimi europei del 2024. Il popolo napoletano, malgrado il feeling, non certo stretto con la nazionale azzurra, ha risposto in maniera più che positiva, affollando gli spalti dell‘ex San Paolo, con circa 40mila presenze. In campo, nel suo stadio, ci sarà il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, oramai perno inamovibile, sulla fascia bassa destra, della formazione del ct marchigiano, mentre gli altri due “napoletani, Meret e Politano, convocati, siederanno in panchina Il terzino di Spalletti, in conferenza stampa, ha dichiarato di voler portare una ventata di Napoli nell’Italia. In questa squadra occorre ritrovare l’entusiasmo di quando si vinse il torneo continentale proprio con gli inglesi. La stessa euforia e la voglia di vincere che si respira in casa partenopea. Di Lorenzo ha poi aggiunto che giocare in una grande squadra, come quella partenopea, aiuta moltissimo. Infine ha affermato di sperare che domani ci sia la stessa partecipazione e lo stesso sostegno di quando sul terreno di gioco vi ‘è la capolista del campionato italiano.