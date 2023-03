Anticipi e posticipi Napoli – Azzurri a Lecce venerdì 7 aprile, ore 19, per la 29esima giornata di serie A

In relazione agli impegni delle tre squadre italiane nelle gare dei quarti di finale di Champions League, la Lega ha deciso di anticipare le partite della 29esima giornata di Napoli, Inter e Milan. D’altronde, la richiesta era già stata presentata dagli stessi club. Pertanto, i match Lecce-Napoli, Salernitana-Inter e Milan-Empoli si disputeranno a venerdì 7 aprile, mentre Lazio-Juventus sarà il posticipo serale di sabato santo. Gli azzurri scenderanno sul terreno di gioco del Via del Mare, alle ore 19. Per quanto riguarda il Napoli, la formazione di Spalletti giocherà con il Verona, in casa, per il trentesimo turno, in anticipo, sabato 15 alle 18. Il big match con la Juventus, della successiva giornata, invece, sarà disputato allo Stadium di Torino, domenica 23 aprile in posticipo alle 20,45. Il mese del dolce dormire si chiuderà, infine, con il derby campano Napoli vs Salernitana, a Fuorigrotta, anticipo della trentaduesima giornata, sabato 29 alle 15.