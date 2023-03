NAPOLI – Infortunio in nazionale per il difensore Bartosz Bereszynski, stop di quindici giorni

Brutte nuove dal ritiro della nazionale polacca; il terzino destro del Napoli Bartosz Bereszynski si è infortunato nel corso degli allenamenti con la Polonia, quindi l’azzurro non potrà disputare le partite contro la Repubblica Ceca e l’Albania. Il difensore arrivato alla corte di Spalletti nel mercato invernale ha riportato una distorsione al legamento del ginocchio, la ferita non è tanto grave, tuttavia dovrà restare fermo ai box per almeno due settimane. Bereszyński rimarrà nel ritiro della sua nazionale e la sua riabilitazione sarà effettuata dallo stesso staff medico polacco.