ALLEGRI – MILAN – Il nuovo allenatore del Napoli trova l’accordo con il club rossonero, chiudendo con una buonuscita di 1 mln di euro

La telenovela tra Max Allegri ed il Milan, riguardo all’accordo economico, relativo alla buonuscita, finalmente ha visto la parola fine con buona pace di entrambe le parti che hanno chiuso la vicenda con un esborso da parte della società meneghina di un milione di euro. A questo punto, il presidente De Laurentiis potrà annunciare, ufficialmente, col solito tweet, l’ingaggio dell’ex tecnico di Juve e Milan. L’arrivo di Allegri al Napoli è dovuto ad una profonda riorganizzazione del club rossonero, sotto ogni punto di vista. Il patron Gerry Cardinale ha voluto fare piazza pulita del passato, mandando via Allegri, Moncada, Tare e Furlani. Nell’arco di una settimana, si conoscerà la nuova squadra dirigenziale e chi sarà il nuovo allenatore. Probabilmente, in casa Napoli, il mister toscano sarà presentato alla Stampa, nel ritiro di Dimaro, a metà luglio.