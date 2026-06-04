Lutto nel giornalismo: addio a Gabriele Manzo, storica voce di RTL 102.5

«Ci ha lasciato oggi Gabriele Manzo, giornalista della redazione di RTL 102.5 per 28 anni. Una notizia che ci addolora profondamente. Il presidente Lorenzo Suraci e tutta la famiglia di RTL 102.5 sono vicini ai figli Andrea e Federica a tutti coloro che gli volevano bene». È il messaggio della radio che annuncia la morte del giornalista. Era ricoverato a Pozzuoli dopo una emorragia cerebrale. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultmi giorni. A giugno avrebbe compiuto 67 anni a breve. Una vita in redazione, come racconta una collega in diretta con la voce rotta dall’emozione. Manzo è stato in passato anche radiocronista sportivo a seguito del calcio Napoli.
Condoglianze anche da parte della redazione di PianetAzzurro.it