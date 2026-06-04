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Lutto nel giornalismo: addio a Gabriele Manzo, storica voce di RTL 102.5

Vincenzo Letizia 4 Giugno 2026 0 33 sec read

«Ci ha lasciato oggi Gabriele Manzo, giornalista della redazione di RTL 102.5 per 28 anni. Una notizia che ci addolora profondamente. Il presidente Lorenzo Suraci e tutta la famiglia di RTL 102.5 sono vicini ai figli Andrea e Federica a tutti coloro che gli volevano bene». È il messaggio della radio che annuncia la morte del giornalista. Era ricoverato a Pozzuoli dopo una emorragia cerebrale. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultmi giorni. A giugno avrebbe compiuto 67 anni a breve. Una vita in redazione, come racconta una collega in diretta con la voce rotta dall’emozione. Manzo è stato in passato anche radiocronista sportivo a seguito del calcio Napoli.

Condoglianze anche da parte della redazione di PianetAzzurro.it

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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