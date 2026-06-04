LUSSEMBURGO vs ITALIA – La giovane nazionale di Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma, per 1 a 0

Con una rete, ad inizio ripresa, del napoletano Pio Esposito, attaccante dell’Inter, l’Italietta di Silvio Baldini, ieri sera, ha battuto il Lussemburgo, in trasferta, nella prime delle due amichevoli in calendario, in questo mese di giugno. Una vittoria striminzita, contro una modesta formazione che ha chiuso il girone di qualificazione ai Mondiali con tutte sconfitte e quindi chiudendo a zero punti. Un tempo, l’Italia che fu, vinceva con tali squadre per 5, o 6 a 0, a conferma di come il calcio italiano, oggi, sia caduto in basso. La cronaca della gara ha visto gli azzurri, per l’occasione, in maglia bianca, creare tante palle gol, senza però riuscirle, a concretizzare. In definitiva, una buona prova, quella dei giovanotti del tecnico dell’Italia Under 21. Domenica, contro la Grecia, a Creta secondo e ultimo test amichevole della stagione, prima del rompete le righe per le vacanze estive.