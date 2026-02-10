ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs COMO – Conte non avrà a disposizione Mc Tominay, tornano, invece, Politano e Mazzocchi

Il Napoli, questa sera, a Fuorigrotta, in uno stadio Maradona sold out, affronterà il Como di Fabregas, molto più riposato rispetto alla squadra partenopea che ha giocato a Genova, solo tre giorni fa, mentre i lariani sono stati fermi per l’indisponibilità del Meazza, impegnato con le Olimpiadi, nella gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia. Antonio Conte non potrà contare su Mc Tominay, ancora sofferente al gluteo, dopo l’infortunio di Marassi. Tornano, viceversa, abili ed arruolabili Matteo Plitano e Pasquake Mazzocchi, i quali, molto probabilmente, partiranno dalla panchina. Il nuovo acquisto Allisson Santos, spera di trovare spazio nel corso della partita. Nella formazione titolare, sicuramente, ci sarà Vergara con l’ex veronese Giovane al suo fianco. A centrocampo dovremmo vedere Elmas in coppia con Lobotka. Nel pacchetto arretrato Buongiorno cederà il posto all’olandese, ex Bologna, Beukema che agirà con Rrahmani e Juan Jesus. In porta, dubbio fra il portiere serbo e Meret, ballottagio anche tra Olivera e Spinazzola per la fascia mancina. In avanti Hojlund sarà costretto a fare gli straordinari, non avendo un sostituto, visto che Lukaku non è pronto per giocare titolare. Tra i lariani Douvikas fungerà da prima punta, supportato da Nico Paz; nella zona mediana del campo, spazio al tandem Da Cunha-Perrone. Infine, Baturina sarà largo a sinistra. Se le indiscrezioni fossero confermate i due schieramenti sarebbero i seguenti:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic/ Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Olivera/ Spinazzola; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

La vincentre tra il Napoli e il Como troverà l’Inter in semifinale; ricordiamo che in caso di parità, dopo i tempi regolamentari, non ci saranno i supplementari ma si andrà, direttamente, alla lotteria dei rigori. Il pronostico dei bookmakers vede i padroni di casa favoriti, tuttavia, l’undici comasco è da prendere con le molle e di certo non vorrà fare da comparsa al Maradona, contro i campioni d’Italia in carica, i quali, per vincere, dovranno essere determinati e concentrati al massimo.