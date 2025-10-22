NEWS

Fabbroni, Padovan, Cucco e Arpaia a Radio Napoli Centrale

Vincenzo Letizia 22 Ottobre 2025 0 2 min read

“Un Calcio alla Radio” con Francesco Di Somma, Giovanni Scotto e Ciro Troise 

Fabbroni: “Figuraccia storica, si può solo risalire. C’è un problema nello spogliatoio”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Restano in apparenza macerie, ma voglio essere controcorrente. Dalla partita di ieri vedo un aspetto positivo e chiarificatore. In Olanda c’è stata una figuraccia storica, che resta nella testa di tutti. Però più in basso di questo non si può scendere: si può soltanto risalire. Pensavamo che fosse un problema di modulo, ma non è così. Prima bisogna risolvere una roba molto più grave e più profonda. C’è un problema nello spogliatoio che non fa più girare la squadra come l’anno scorso. Non c’è più quella unità di intenti e di sacrificio che fa andare oltre i propri limiti. E lo hanno fatto capire anche Di Lorenzo e Conte. Se è davvero così bisogna intervenire e reagire subito”. 

Padovan: “Nel Napoli non c’è più Conte. Sei gol non si prendono da nessuno”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: “Il Psv ha giocato meglio, ha meritato. Ma sei gol non si prendono da nessuno. Ci sono molte colpe del Napoli e io sono imbarazzato a parlare di questa partita. Cosa manca? Manca Conte. Io non ho visto il Napoli di Conte. Andiamo a dirlo a De Laurentiis che ha preso quegli uomini. Diciamogli che sono troppi nove rinforzi. Sabato c’è l’Inter, bisogna rimettere a posto il quadro. Questo va fatto solo all’inizio del campionato. Queste sconfitte si portano indietro una serie di scorie. Per me l’allenatore ha detto delle cose gravissime, andando a scaricare sui vecchi e sui nuovi giocatori invece di assumersi le colpe e chiedere scusa”. 

Cucco: “Sconfitte così pesanti non arrivano per caso: c’è un problema tra vecchi e nuovi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Cucco: “La sconfitta col Psg non è stata casuale. Questi risultati non arrivano per caso. Il Napoli nell’era De Laurentiis non ha mai preso tanti gol in una sola partita. Quella di martedì è stata una sconfitta rivelatrice, ossia che c’è un problema abbastanza chiaro. Vale a dire un problema di sconnessione tra i vecchi e i nuovi. Questi ultimi non si stanno adattando. Ecco perché non mi stupirei se contro l’Inter ci possa essere un ritorno al passato, ossia vedere contro l’Inter la formazione dello scorso anno. La sconfitta di ieri ci ha detto che Conte dovrà mettere mano su questa problematica. Mi aspetto un’esclusione di De Bruyne, ad esempio”.

Arpaia: “Inter e Como squadre più “europee” e dure da affrontare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Gennaro Arpaia: “Il Napoli deve cercare di salvare qualcosa dalla sconfitta di Eindhoven. C’è sicuramente qualcosa che è andato oltre il modulo e l’atteggiamento mentale che non ha funzionato. Nelle scorse settimane abbiamo provato a dire che c’erano delle cose che non andavano, ma non c’è mai stato questo tracollo. E in Europa succede che si può incappare in serate come quella col Psv, dove i ritmi sono molto più alti. Non c’è da salvare molto, ma nemmeno da buttare tutto. Non sarà facile guardare all’Inter, perché ha un calcio europeo, così come il Como. Però c’è la possibilità di riscattarsi subito: da questo punto di vista i nerazzurri sono una grande occasione”.  

 

 

