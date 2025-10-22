NEWS

Brambati sentenzia: «Il Napoli paga l’assenza di giocatori importanti e gli errori del calciomercato»

Vincenzo Letizia 22 Ottobre 2025 0 2 min read

In una chiacchierata senza fronzoli, Massimo Brambati ha analizzato l’attuale situazione del Napoli e non ha risparmiato critiche e riflessioni sul mercato estivo e sui progetti tecnici della squadra. L’ex calciatore e procuratore si è detto “sincero” nel sottolineare che, al posto del club, non avrebbe mai investito cifre ingenti per un certo acquisto, “già ad agosto”, come lui stesso afferma.

Assenze pesanti e bilancio critico
Brambati apre il suo discorso segnalando come «le assenze di alcuni elementi di quel Napoli che ha vinto lo Scudetto si sentono», citando ad esempio Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Romelu Lukaku.  Per lui, dunque, la squadra sta pagando un mix fra cambiamenti di organico, attese elevate e scelte di mercato che — nei fatti — non starebbero ancora producendo i risultati sperati.

Scelte di mercato, cosa non ha convinto
Entrando nel merito, l’analista non si limita a un generico richiamo, ma punta il dito su alcune operazioni specifiche: «Direi di sicuro Giorgio Lucca, anche se bisogna riconoscere che non era partito per fare il titolare ma acquistato per crescere all’ombra di Lukaku, che non c’è mai stato».  Brambati sottolinea come l’intento fosse quello di un “progetto di crescita”, ma che in pratica quel piano non si sia concretizzato come ipotizzato.

Inoltre, nomina giocatori come Jesper Beukema e Benjamin Lang, definendoli “giocatori che non credo abbiano migliorato il Napoli”.  L’impressione è che ci sia stata una “sopravvalutazione” — tanto economica quanto tecnica — di alcuni profili, che non hanno risposto alle aspettative.

Il “no” all’investimento: la frase chiave
La dichiarazione più fulminante arriva poi quando Brambati si mette nei panni del club: «Dico la verità, se mi avessero chiesto di spendere tutti quei soldi per Lucca avrei detto di no. E lo avrei detto già ad agosto, non ora».  Con parole nette, evidenzia come il momento opportuno per certe riflessioni fosse prima dell’effettuazione dell’acquisto, non dopo. L’idea è che ci sia stato un “affrettarsi” o un “rischiare troppo” rispetto ai tempi e alle circostanze.

Allarme generale, ma ancora fiducia
Pur non risparmiando critiche, Brambati non cede al pessimismo assoluto: «Rimane comunque lì in alto in classifica, c’è ancora tempo per mettere a posto le cose».  Tuttavia, sancisce che «questo è un grande campanello d’allarme», riferendosi in particolare alla sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven, di cui dice: «II 6-2 col PSV non mi sorprende, sento che c’è qualcosa che non fila liscio».

Conclusione
In sintesi, l’intervento di Brambati appare come un monito: il Napoli resta una realtà di alto livello, ma certe scelte — nell’organico e nel mercato — rischiano di compromettere il potenziale dell’annata. Il messaggio è chiaro: serve coerenza, progetto e, a monte, una riflessione seria prima che le decisioni siano irreversibili.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Gifuni: “Ho la sensazione che a gennaio Gabbiadini e il Napoli si saluteranno”

Gianluca Gifuni, giornalista Mediaset, ai microfoni di Radio Marte ha analizzato i possibili scenari sul fronte Gabbiadini: “Quello che penso è che le parti abbiano […]

14 Novembre 2016 0 19 sec read

Napoli, ottavo giorno di ritiro a Dimaro. Alle 17:30 amichevole contro il Benevento

Ottavo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. La squadra, […]

13 Luglio 2019 0 24 sec read

Martin Petras (Ag. Hamsik): “Nessun club ha offerto 25 milioni per Marek. Lobotka piace al Napoli, ma non serve”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Martin Petras, membro degli agenti di Hamsik “Nel mercato estivo non […]

23 Luglio 2018 0 48 sec read

Il Napoli, oggi, vale 100 milioni in più

Il Napoli di Sarri, dopo le ultime sontuose esibizioni nelle quali ha mostrato un calcio spettacolare messo in atto dai vari Mertens, Insigne, Callejon, Hamsik […]

20 Dicembre 2016 0 39 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui