Champions League – La Juve perde, in Spagna,col Real Madrid, per 1 a 0, l’Atalanta solo pari, a reti bianche, in casa con lo Slavia Praga

Non certamernte esaltante la due giorni di Champions League della quattro italiane impegnate nella prestigiosa manifestazione continentale; una vittoria, un pari e due sconfitte, il bilancio che registriamo. Disfatta del Napoli, in Olanda, sconfitta di misura dei bianconeri di Tudor in Spagna, pareggio ad occhiali dell’Atalanta tra le mura amiche. Solo l’Inter ha conseguito un’esaltante vittoria, in Belgio, contro l’Union Gs per 4 a 0. Intanto, oggi, in campo la Roma e il Bologna, per l’Europa League. I giallorossi incontrano, all’Olimpico, il Viktoria Plzen e i rossoblù, in Romania, affrontano lo Steaua.