Confronto acceso fra Conte e il Napoli: il tecnico striglia il gruppo, ma non cambia modulo

Vincenzo Letizia 23 Ottobre 2025 0 53 sec read

“Nessuno prenda in giro Napoli e i napoletani”. Antonio Conte è stato chiaro sin dal fischio finale del match contro il PSV Eindhoven e il tecnico dei partenopei lo ha confermato nel confronto con la squadra avvenuto nella giornata di mercoledì 22 ottobre. Come raccontato da Il Mattino l’allenatore salentino non ha risparmiato parole dure ai giocatori, tuttavia il gruppo si conferma solido e si punta alla sfida scudetto contro l’Inter.

Conte non ha accettato l’atteggiamento di alcuni dei nuovi, quelle famose “nove teste” citate in Olanda, fra musi lunghi e qualche “vaffa” in campo dopo un passaggio sbagliato. Tuttavia la squadra rimane unita e si punta a remare tutti insieme nella stessa direzione. Chiaramente sarà difficile, ma Conte non ha intenzione di compiere alcun ribaltone contro i nerazzurri.

Se il modulo prescelto ora è il 4-1-4-1 per far convivere Kevin De Bruyne e Scott McTominay, quello rimarrà anche nell’incontro del Diego Armando Maradona dove potrebbe tornare Rasmus Højlund, per il resto nessun stravolgimento. La direzione è segnata e guai a chi contraddice il “generale” Conte. 

Fonte Mediaset

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

