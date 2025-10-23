COPERTINA

Conte cerca compattezza: esperienza e affidabilità per ritrovare identità di squadra

Vincenzo Letizia 23 Ottobre 2025 0 1 min read

di [Vincenzo Letizia]

Dopo un avvio di stagione altalenante, Antonio Conte sembra orientato a una svolta nella gestione del gruppo. L’obiettivo è chiaro: ristabilire nerbo, compattezza e quella mentalità aggressiva che da sempre rappresentano il marchio di fabbrica delle sue squadre.

Le ultime uscite, condizionate da errori individuali e mancanza di intensità, hanno convinto il tecnico a puntare sul gruppo storico, ovvero su quei giocatori che lo scorso  anno si sono resi protagonisti del miracoloso scudetto; riducendo gradualmente lo spazio per i nuovi arrivati. È una scelta pragmatica, coerente con la filosofia contiana, che privilegia l’affidabilità e la conoscenza dei propri meccanismi tattici rispetto alla ricerca di soluzioni inedite.

Tra i delusi spiccano Beukema, apparso in difficoltà nel reparto difensivo, Lucca, ancora troppo discontinuo e poco incisivo in attacco, e De Bruyne, il cui impatto finora non è stato all’altezza delle aspettative. Il centrocampista belga, alle prese con un adattamento tattico complesso, non è ancora riuscito a offrire quel salto di qualità che ci si attendeva.

Nelle ultime settimane si è persino parlato di un possibile addio anticipato di De Bruyne già a gennaio, anche se al momento l’ipotesi appare remota. Più plausibile, invece, un movimento in uscita per Lucca, che potrebbe partire in prestito nel mercato invernale per trovare continuità altrove.

Anche perché, il rientro di Lukaku offrirà a Conte nuove soluzioni e un punto di riferimento offensivo più congeniale al suo modo di giocare. L’idea è quella di ricostruire un gruppo compatto, con ruoli ben definiti e responsabilità chiare, puntando sullo spirito di squadra e sulla solidità difensiva.

Conte, ancora una volta, sceglie la via della concretezza: meno esperimenti, più certezze. In attesa che i nuovi dimostrino di essere all’altezza di un progetto che, per natura, non ammette tempi lunghi di adattamento.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Le ultime novità sugli infortunati in casa Napoli

Arrivano aggiornamenti importanti in casa Napoli in vista dell’impegno di domani contro l’Atalanta: queste le ultime novità, in particolare sulle condizioni di Anguissa, Manolas, Insigne […]

3 Dicembre 2021 0 1 min read

Possibili nuovi orari della serie A. 17, 19,15 e 21,30

Qualora domani ci fosse l’annuncio ufficiale della ripartenza della serie A, entro venerdì ci sarà il nuovo calendario.  Secondo quanto scrive stamane il Corriere dello […]

27 Maggio 2020 0 58 sec read

EUROPA LEAGUE: WOLFSBURG-NAPOLI SFIDA APERTA. Gli altri accoppiamenti…

Sarà il Wolfsburg l’avversario del Napoli nei quarti di finale di Europa League. Una partita che si annuncia aperta a qualsiasi risultato. Le due squadre […]

20 Marzo 2015 0 35 sec read

Herta Berlino-Napoli, i convocati: torna Reina. Out Lopez, imminente la sua cessione

xSeduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano  l’amichevole con l’Hertha Berlino di domani, sabato 13 agosto, in Germania. La squadra ha svolto […]

12 Agosto 2016 0 28 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui