IL SALISCENDI: Conte senza idee, McTominay spaesato, Buongiorno si salva col carattere

Vincenzo Letizia 9 Novembre 2025 0 1 min read

C’è un Napoli che non decolla, imprigionato in una terra di mezzo dove né il gioco né l’orgoglio sembrano trovare spazio. I volti si somigliano, le espressioni pure: più che una squadra, un gruppo di giocatori che si cercano senza trovarsi. In questo scenario, torna la nostra rubrica “Il Saliscendi”, per assegnare elogi e rimproveri dopo una prestazione che lascia dietro di sé più sospiri che speranze.

Giù Conte.
In conferenza stampa recita un copione già noto: parla di episodi, di sfortuna, di dettagli. Mai di sé stesso. Il suo Napoli è un cantiere fermo da settimane, con un gioco che non decolla e un turnover che resta più teorico che pratico. Serve meno alibi e più costruzione: le parole non fanno punti.

Giù McTominay.
Corre, corre sempre, ma non si capisce mai verso dove. Si muove come un soldato senza mappa, generoso ma confuso. Non trova spazi né tempi per inserirsi, non impone fisicità né idee. Del “giocherellone” dello scorso anno resta solo un’ombra più tesa, quasi insofferente.

In discesa anche Milinković-Savić, colpevole sul primo gol, infilato sul suo palo con troppa facilità.

Su, invece, Buongiorno.
È l’unico che prova a mettere la faccia, il corpo e l’anima. Marca alto, rompe linee, aggredisce fino alla metà campo avversaria. Qualche disattenzione sul secondo gol, ma resta tra i pochi a salvarsi dal naufragio collettivo. Forse per questo Conte lo toglie: nel Napoli di oggi, l’intraprendenza non sempre è ben vista.

In definitiva, scende il gioco, scendono le idee, scende anche l’entusiasmo. Se il Napoli fosse un ascensore, diremmo che ha dimenticato dov’è il tasto “su”.

di Vincenzo Letizia

Commenti
Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani "IL TEMPO", "NAPOLI NORD", "LA VERITA'", "DOSSIER MAGAZINE", "CRONACHE DI NAPOLI", dei mensili "L'OASI" e "IL VOMERESE". Corrispondente da Napoli del quotidiano "IL GOLFO", redattore del periodico "CORRIERE DEL PALLONE", direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del "CORRIERE DI CASERTA". Tra i collaboratori del 'laboratorio di giornalismo e di comunicazione' diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica "ZONA MISTA" in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive "Campania Sport" e "PANE E PALLONE" in onda su Canale 21, "ULTRAZOOM" in onda su TCS, "TRIBUNA Sport" in onda su Televomero, "Sotto Rete" in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

