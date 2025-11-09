LE INTERVISTE – Bologna, Mister Niccolini, Dallinga, Lucumi e Cambiaghi in coro: battuta una grande squadra, la nostra forza è il gruppo



Grande clima nello spogliatoio del Bologna dopo il meritato successo contro i campioni d’Italia.

Daniel Niccolini, viceallenatore del Bologna, attraverso i microfoni di DAZN esulta per il successo contro il Napoli. “Oggi abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra. Sono contento per Pessina, vederlo piangere a fine partita mi ha emozionato. Questo è un gruppo sano e forte. Si allena sempre forte. Ci godiamo questa vittoria. Anche i cambi hanno fatto la differenza? Teniamo tutti nel progetto, non è facile giocare ogni tre giorni. Non è sempre semplice fare prestazione. Oggi l’abbiamo fatto contro una grandissima squadra e siamo contenti. È cambiato lo status del Bologna? Stiamo facendo molto bene, giochiamo bene e facciamo risultato. La classifica è bellissima e ce la godiamo. Andiamo avanti di partita in partita, inutile guardare la classifica”.

Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo del Bologna, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli non nascondendo la soddisfazione per la sua prova e per la gara della propria squadra: “C’è un’atmosfera incredibile, i tifosi ci hanno dato tanta energia contro una delle favorite per la vittoria dello scudetto. Vincere prima della sosta è importante, possiamo goderci questi tre punti e lavorare con serenità. Mister Italiano ha creato entusiasmo, ci sta dando una grossa mano, con lui lavoriamo forte e si vede. Sono contento di lavorare qui con questo staff, c’è tutto per crescere. Non dobbiamo porci dei limiti. La forza di questa squadra è il gruppo, siamo come una famiglia. Si sta vedendo anche quest’anno con l’arrivo dei nuovi calciatori, c’è una bella intesa”.

Jhon Lucumì, difensore del Bologna, autore del gol della staffa, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: “È un momento bello per la squadra, abbiamo fatto una grande gara, insieme. Siamo in crescita, vogliamo continuare così, vincere partite. Lavoriamo tutti i giorni, ci alleniamo per continuare così, siamo forti ma dobbiamo dimostrare che lo siamo. Siamo contenti, abbiamo fatto una gara importantissima. Dedico il gol e il premio di migliore in campo a mio figlio e a mia moglie”.

Thijs Dallinga, attaccante del Bologna, attraverso i microfoni di DAZN ringrazia il compagno per l’assist del suo primo gol: “Puoi vedere cosa ha significato per la gente questa vittoria, volevamo confermare dove siamo e che meritiamo di essere dove siamo. Nel primo tempo non ero felice perché ho perso un po’ troppi duelli. La volta scorsa avevo fatto un bell’assist a Cambiaghi contro il Pisa, mi ha restituito il favore”.