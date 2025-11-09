INTERVISTE

LE INTERVISTE – Napoli, Buongiorno: «Delusione per la sconfitta – i gol? Dobbiamo migliorare tutti»

Vincenzo Letizia 9 Novembre 2025 0 42 sec read

In seguito al ko del Napoli contro il Bologna, il difensore Alessandro Buongiorno non nasconde la sua amarezza: «C’è delusione per la sconfitta. Vedremo insieme al mister cosa abbiamo sbagliato. Dopo la sosta lavoreremo su questo».

Sul gol subito, Buongiorno aggiunge: «Quando arrivano i cross da lì bisogna stare attenti. Credo che però ci fossimo messi male rispetto a come avevamo provato, rivedremo tutto con il mister».

Quanto all’attacco che fatica a segnare, il difensore chiarisce: «Sicuramente quando parliamo di fase offensiva si parla di tutti gli undici. Dobbiamo dare tutti una mano in più per creare più occasioni possibili, per dare palloni agli attaccanti per segnare. Lavoriamo su questo con il mister. Dobbiamo migliorare sicuramente».

È un momento di riflessione per la squadra partenopea, che dovrà sfruttare la sosta per correggere meccanismi, atteggiamento e intensità se vuole rilanciarsi in campionato.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

LE INTERVISTE – Napoli, Raspadori: “Affrontiamo ogni gara come una finale, è questa la nostra forza”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria ottenuta contro il Bologna. Queste le sue parole: “Il Bologna ha fatto una […]

16 Ottobre 2022 0 44 sec read

Tonelli: “Vogliamo dare il massimo per entrare nella storia”

“Abbiamo 9 finali, vogliamo dare il massimo per entrare nella storia”. Lorenzo Tonelli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss esprime le sue sensazioni per il […]

29 Marzo 2018 0 1 min read

Edy Reja: “Napoli – Lazio è il mio derby del Cuore”

L’ex allenatore di Napoli  Lazio, Edy Reja,  mai dimenticato dai tifosi azzurri, è stato intervistato dal quotidiano “il Corriere dello Sport”, alla vigilia di Napoli […]

5 Novembre 2016 0 50 sec read

CALCIOMERCATO – Parma, Man vicino all’addio: trattativa in chiusura con il Psv

Il Parma è a un passo dal chiudere una nuova operazione in uscita. Dennis Man, esterno offensivo rumeno, è pronto a lasciare la Serie A e […]

3 Agosto 2025 0 30 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui