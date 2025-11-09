NEWS

Napoli, l’ex Sosa non le manda a dire: «In campo una squadra che vuole far fuori Conte»

Vincenzo Letizia 9 Novembre 2025 0 39 sec read

Il tonfo di Napoli a domicilio non è passato inosservato, e l’ex attaccante azzurro Roberto ‘el Pampa’ Sosa è andato giù duro nel commento post-gara al microfono di Tele A: «È la tipica partita che si gioca quando i giocatori vogliono far fuori l’allenatore. I giocatori non erano neanche arrabbiati sotto di due gol».
Al ‘Dall’Ara’ la squadra partenopea ha offerto una prestazione indecente, incassando un 2-0 dal Bologna e mostrando smarrimento, mancanza di identità e sembrando una squadra che, come sottolinea Sosa, «non ha la fame» necessaria in momenti chiave.
Ora per l’allenatore Antonio Conte e per l’intero gruppo azzurro si profila una riflessione importante: la sosta può rappresentare un’opportunità per svegliarsi, recuperare motivazioni e ripartire con un piglio diverso, altrimenti l’ombra della crisi potrebbe allungarsi.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia

