LE INTERVISTE – Napoli, Di Lorenzo fa autocritica: «Manca lo spirito di squadra, dobbiamo ritrovarlo dopo la sosta»

BOLOGNA – Tono fermo, sguardo stanco ma sincero. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si presenta davanti ai microfoni dopo la sconfitta del ‘Dall’Ara’. Non cerca alibi, non alza la voce: parla da leader che sa di essere dentro un momento complicato.

Giovanni, cos’è successo là dentro?

«Stiamo trovando delle difficoltà, ci sono mancate energie in mezzo al campo. Certe partite si decidono in area, loro hanno trovato due gol. La sosta arriva al momento giusto: dobbiamo ricaricare le energie e capire cosa non funziona».

Ti vedo amareggiato, ma lucido. Cosa serve per ritrovare il Napoli che conosciamo?

«Lo spirito. È quello che ci è mancato oggi. Dobbiamo ritrovare lo spirito dello scorso anno, aiutarci nei momenti di difficoltà, giocare come squadra vera. Ci sta mancando questo e dobbiamo lavorarci».

In avanti poca incisività, soprattutto negli ultimi trenta metri.

«Sì, nell’ultimo terzo di campo siamo stati poco brillanti. Arriviamo sulla trequarti ma non concretizziamo, manca l’ultimo passaggio. Dobbiamo essere più concreti e pericolosi».

Dopo l’1-0 sembravate spenti, poca reazione. Questione mentale?

«No, non credo sia un problema mentale. È una questione di spirito, di atteggiamento. Dobbiamo ritrovarlo insieme. Non si cambia dall’oggi al domani, ma possiamo farlo lavorando nel modo giusto».

E sul pressing del Bologna?

«Sapevamo che avrebbero aggredito alti. Qualche volta siamo riusciti a superarlo, ma poi non abbiamo sfruttato gli spazi. Lì dobbiamo crescere».

Negli spogliatoi che aria si respira?

«Sincera delusione. Ci diciamo che dobbiamo fare di più tutti quanti, ma non basta dirlo. Troppe sconfitte, e nessuno di noi accetta questa situazione. Lavoreremo per migliorare, ne siamo consapevoli».

Un Di Lorenzo onesto, consapevole e tutt’altro che rassegnato. Le sue parole non sono uno sfogo, ma un segnale alla squadra e ai tifosi: serve ricompattarsi, riscoprire fame e spirito d’appartenenza. La sosta servirà per ritrovare il Napoli vero, quello che non si arrende mai.

