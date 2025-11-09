IN EVIDENZA

LE INTERVISTE – Antonio Conte dopo Bologna-Napoli: “Troppe cinque sconfitte da inizio anno, dobbiamo ritrovare cuore e alchimia”

Vincenzo Letizia 9 Novembre 2025 0 1 min read

Il tecnico azzurro analizza la prestazione del Napoli e lancia un messaggio chiaro sul bisogno di passione e determinazione

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Bologna, evidenziando preoccupazioni importanti sulla condizione della squadra.

“Cosa è mancato oggi? Dobbiamo riflettere sulle cinque sconfitte. Quando perdi non è mai un caso: significa che c’è qualcosa di reiterato. Sono preoccupato? Non posso non esserlo. Cinque sconfitte da inizio anno sono troppe per una squadra che era stata etichettata come capace di dominare il campionato senza fatica.”

L’allenatore ha voluto fare i complimenti al Bologna per l’energia e il cuore dimostrati in campo: “Ci hanno battuto su tutto, complimenti a loro. Noi dobbiamo affrontare seriamente alcune situazioni e cercare di risolverle.”

Conte ha anche sottolineato la necessità di passione, entusiasmo e alchimia all’interno della squadra: “Nel calcio il compitino non basta, ci vuole passione, ardore, entusiasmo e cuore. Alla prima difficoltà negativa ci siamo sciolti. Dopo uno scudetto c’è stato un decimo posto, dobbiamo riflettere e ne parlerò con il club. In quattro mesi non ho fatto un buon lavoro, non vedo energia positiva né una squadra unita che voglia superare gli ostacoli insieme.”

Il tecnico ha quindi chiarito la sua posizione di responsabilità: “Non c’è da accompagnare un morto, io morti non ne voglio accompagnare. Se vogliamo rimetterci in carreggiata, bene, altrimenti ognuno si prenda le proprie responsabilità. Io sono il primo a farlo. Ognuno deve ritrovare spirito, cuore e cattiveria: senza questi elementi diventa difficile raggiungere risultati straordinari come lo scorso anno.”

Infine, Conte ha lodato l’avversario: “Il Bologna è stato superiore in tutto, soprattutto sul cuore. Italiano sta facendo un ottimo lavoro e noi dobbiamo imparare da questo.”

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Benevento, Caserta: “Spero di ripagare la fiducia del presidente. Con l’ Ascoli faremo una grande gara”

Domani si gioca Ascoli – Benevento, match che dirà chi approderà alle semifinali dei playoff per la promozione in serie A. Ecco quanto evidenziato dalla nostra […]

12 Maggio 2022 0 1 min read

Il punto sulla serie A dopo la 22esima giornata

Sebbene la 22esima giornata del campionato di serie A, abbia il suo epilogo soltanto stasera, con gli ultimi due posticipi, tra Frosinone e Lazio e […]

4 Febbraio 2019 0 1 min read

Ancelotti: “Napoli aspetta di vincere, sono qui per questo”

Durante i mesi estivi è sempre stato il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene, quasi a chiudere i cancelli. Carlo Ancelotti ha tanta voglia di Napoli, e […]

17 Agosto 2018 0 1 min read

Napoli, terminata poco fa la presentazione ufficiale del calendario 2018

Nella sala congressuale della Stazione Marittima, in presenza del direttore marketing della società azzurra Alessandro Formisano e dei calciatori Milik e Ghoulam; si è da […]

4 Dicembre 2017 0 3 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui