Infortunio Anguissa – Il centrocampista azzurro non rientrerà prima del 20 gennaio prossimo, salterà quindi, molte gare importantissime

Armando Fico 14 Novembre 2025 0 52 sec read

Vista l’entità dell’infortunio occorso al centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa,nel corso dell’allenamento con la nazionale del Camerum, i tempi di recupero sarammo assai lunghi. Si parla di dieci settimane, dunque più di due mesi di stop, il che significa che mancherò per molte gara important, sia in campionato che in ChampionsLeague. Una bruttisima tegola perConte che non ha un sostituto alla pari del camerunense. La lesione di alto grado, al bicipite femorale destro nonè cosa da poco, gli costerà anche la Coppa d’Africa, alla quale Anguissa teneva tantissimo. Stando a quello che dicono i medici, in questi casi, un calciatore dovrà fermarsi obbligatoriamente dai 60 ai 70 giorni. Il forte centrocampista,pertanto potrebbe giocare in Coppa, controi danesidel Copenaghen ilgiorno 20 gennaio 2026. Chi lo sosituirà? Bella domanda,come detto, un vero rimpiazzo degno di lui, in rosa con c’è, ci si dovrà accontentare di adattare uno tra Gilmour, Elmas, il giovane Vergara, come ultima probabilità, oppure trovare altre soluzioni. Sta di ftto che sarà un’assenza pesntissima per il Napoli, probabilmente, la peggiore da quando è cominciata  la stagione calcistica.

Armando Fico

