Editoriale – Troppi gli infortuni muscolari patiti dagli azzurri in appena tre mesi, i tifosi si interrogano: quali sono le cause?

Editoriale. Sono ben 14 gli infortuni dovuti ad affaticamento muscolare, non ultimo quello di Anguissa, patiti dai calciatori del Napoli, da inizio stagione. Un pò troppi, in appena tre mesi. I tifosi napoletani cominciano a preoccuparsi e si interrogano su quali possano essere le cause. Nessun’altra squadra ne ha subiti tanti come il Napoli. le cause possono essere molteplici: un carico di lavoro eccessivo, dovuto ai tanti impegni di Champions e campionato , un inadeguato recupero tra un partita e l’altra,, un’affaticamento causato dalla stanchezza di giocare ogni tre giorni,, potenziali errori umani nella preparaziine atletica, un eccessivo sforzo fisico, combinato con dei movimenti scoordinati. Insomma un vero e proprio dilemma che non si spiega. Le molte gare tra serie A e Coppa possono portare ad un accumulo di fatica. Il principio di sovraccarico può rendere i movimenti meno coordinati ed aumentare il rischio di accusare fastidi. La mancanza di un adeguato riposo, inoltre può compromettere la condizione fisica dei giocatori. molto probabili che ci siano state pure delle colpe individuali di addetti ai lavori. I duri allenamenti imposti dal mister hanno influito non poco su questa incresciosa sfliza di infortuni muscolari. Per rimediare a tale situazione bisognerebbe ottimizzare il carico di allenamento, in base al calendario delle partite, quindi implementare i programmi di recupero personalizzati, che contemplino riposo attivo, stretching e fisioterapia. Infine, si dovrebbe tenere sotto controllo continuo la condizione fisica di ogni singolo calciatore, mediante tecnologie e valutazioni mediche per identificare immediatamente i segni di affaticamento o risentimenti muscolari. Una frequenza degli infortuni muscolari così massiccia ha avuto un impatto significativo sulla rosa, costringendo Conte ad affrontare un’emergenza continua e a gestire la situazione con soluzioni alternative non sempre valide, compromettendo l’efficacia delle prestazioni. proprio come sta succedendo in questo periodo, assolutamente non brillante.