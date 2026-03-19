ANTEPRIMA PARTITA CAGLIARI vs NAPOLI – I Partenopei, domani, in Sardegna, a caccia del quarto successo di fila

Giornata di vigilia di campionato per la squadra partenopea, la quale, domani, nel tardo pomeriggio, sarà di scena, in Sardegna, contro il Cagliari, nel primo anticipo del trentesimo turno di serie A. Una partita assai ostica per gli azzurri che, tuttavia, andranno alla ricerca del quarto successo di fila, con una formazione che si avvicina molto a quella che doveva essere, senza i vari infortuni. Vedremo, pertanto, in campo, dal primo minuto sia Mc Tominay che De Bruyne. Antonio Conte adotterà ancora il collaudato 3/4/2/1, con Meret o Milinkovic Savic, tra i pali, davanti al quale ci saranno i tre difensori che hanno giocato contro il Lecce. Nella zona mediana Gilmour Politano, Mc Tominay e Spinazzola, infine, dietro l’attaccante danese , ci saranno Allisson Santos e come anticipato, quasi sicuramente, il fuoriclasse belga, in vantaggio sullo stakanovista Elmas. In casa rossoblù, Pisacane si affiderà al modulo canonico del 4/3/3, con l’ex Caprile in porta, poi, a copertura Ze Pedro, Dossena, Rodriguez e Zappa, inoltre, il centrocampo verrà composto da Adopo, Gaetano e Sulemana. In avanti spazio a Palestra, Kilicsoy e Folorunsho. Una formazione piena di ex azzurri, insomma. La posta in palio per entrambe le squadre è molto alta, pur trattandosi di obiettivi opposti, i padroni di casa, dopo il ko di Pisa, ambiscono al successo per non essere risucchiati nella palude della zona retrocessione, viceversa gli ospiti mirano al secondo posto del Milan. I probabili 22 dell’Unipol Arena, dunque, dovrebbero essere i seguenti:

Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Adopo, Sulemana, Folorunsho, Palestra; Kilicsoy, Seb. Esposito. Allenatore: Pisacane.

NAPOLI -( 3/4/2/3/1): Meret,/ Milinkovic Savic, Beukema, Buongiorno, Olivera ; Politano, Gilmour, Mc Tominay , Spinazzola; Alisson Santos, De Bruyne, Hojlund. Allenatore: Conte.

E’ l’ora dei numeri della sfida tra sardi e campani: il Napoli ha disputato, contro il Cagliari, complessivamente 91 partite, suddivise in A, B e Coppa Italia. Il bilancio è di 43 vittorie e 34 pareggi per gli azzurri, di contro, i rossoblù vantano solo 14 successi. In totale, la squadra partenopea ha messo a segno 131 gol e ne ha incassato 69. Nel match di andata, a Fuorigrotta, il Napoli si impose al fotofinish per 1 a 0 con rete di Anguissa, mentre nello scorso campionato, in terra sarda, gli ospiti si aggiudicarono la gara col punteggio di 0-4.