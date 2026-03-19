BOLLETTANDO

Previsioni intelligenza artificiale su Cagliari Napoli – Secondo il pronostico della mente virtuale, gli azzurri vinceranno per 2 a 0

Armando Fico 19 Marzo 2026 0 1 min read

Dopo le tre vittorie di seguito che hanno, consolidato la terza posizione in classifica e lanciato gli azzurri verso il secondo posto del Milan, distante, adesso, solo una lunghezza, la compagine partenopea, si recherà domani, in Sardegna, per disputare il primo anticipo di A, relativo alla trentesima giornata, affrontando i padroni di casa del Cagliari.  I partenopei godono di un buon momento di forma,  che ha  dato morale fiducia al team di Antonio Conte . Il Napoli si presenta al cospetto dei rossoblù, forte del netto divario esistente fra le due formazioni che lottano per traguardi totalmente diversi. Pur se nel calcio, tutto può accadere, le previsioni della vigilia vedono gli azzurri favoritissimi per la vittoria, come la stessa intelligenza artificiale ha confermato, alla domanda su chi farà suo il match dell’Unipol Arena. Inoltre questa mente virtuale ha pronosticato un risultato di 2 a 0 per gli ospiti. Questa sentenza riflette le enormi difficoltà dei sardi nell’affrontare le big del campionato. Statistiche alla mano, il Cagliari, davanti al proprio pubblico,  ha già perso cinque volte, per un totale di 13 sconfitte complessive. Un ruolino di marcia che condanna la compagine rossoblù a lottare, fino all’ultimo, per cercare di restare in massima serie. Ovviamente, i milioni di tifosi del Napoli si augurano che il pronostico dell’intelligenza artificiale non sbagli, per cui tutti diranno Amen!

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