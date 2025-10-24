NewsMix24

Champions, Pesante sanzione in vista per un attaccante del Napoli

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025 0 25 sec read

Nella serata contro il PSV Eindhoven, Lorenzo Lucca ha subito un’espulsione per proteste: al 76′, dopo aver contestato una decisione arbitrale.

La sanzione potrebbe avere conseguenze pesanti: secondo il Corriere del Mezzogiorno, Lucca rischia più di una giornata di stop in Champions, potenzialmente saltando gli incontri contro Eintracht Francoforte e Qarabag in programma il 4 e il 25 novembre.

L’espulsione ha aggravato una partita già complicata: il Napoli, in svantaggio, ha sofferto la superiorità numerica degli avversari e ha ceduto il passo con un pesante passivo.

Vincenzo Letizia

