Rafa Benítez torna in panchina: nuovo allenatore del Panathinaikos

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025 0 48 sec read

Il veterano tecnico spagnolo Rafa Benítez è pronto per una nuova avventura: il Panathinaikos ha ufficializzato il suo ingaggio, salutando con entusiasmo il ritorno in panchina di un allenatore dal curriculum illustre.

Classe 1960, Benítez comincia presto la sua carriera calcistica, emergendo dalle giovanili del Real Madrid e consolidandosi come tecnico di spessore in Spagna, Inghilterra, a Napoli e altrove.  In carriera ha conquistato titoli importanti: spiccano una Champions League con il Liverpool e successi in UEFA Cup/Europa League, oltre al Mondiale per club.

Questo incarico greco segna un nuovo capitolo: il Panathinaikos punta su di lui come figura di riferimento per tornare protagonista nel panorama ellenico e europeo. Il club ha definito Benítez “il miglior allenatore mai arrivato in Grecia”, sottolineando le aspettative elevate con il suo arrivo.

A spiccare è la volontà dei “verdi” di puntare in grande, affidandosi a un tecnico che ha navigato grandi competizioni con maestria e che potrà dare un’impronta tattica autorevole e riconosciuta.

Vincenzo Letizia

