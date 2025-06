Caso play out, la Salernitana fa ricorso al Tar del Lazio e chiede la riammissione in Serie B

I granata avrebbero chiesto di invalidare la scelta di disputare il doppio incontro con i blucerchiati ed essere ripescati nel prossimo campionato cadetto

La Salernitana non ci sta e, dopo essere retrocessa in Serie C in seguito alla sconfitta con la Sampdoria, ha fatto ricorso al Tar del Lazio per chiedere la riammissione in Serie B. Il club di Danilo Iervolino ha deciso di appellarsi alla giustizia ordinaria dopo che quella sportiva aveva respinto ogni possibilità di portare a ventuno le squadre partecipanti al prossimo campionato cadetto e di fatto rendendo vana la disputa dei play out.

Il pool legale composto dai professori Fimmanò, Sica e Dinelli ha infatti presentato ricorso al Tar del Lazio invocando il danno subito per aver disputato il doppio incontro contro un avversario diverso rispetto a quello che era stato sancito dal campo visto che la squadra granata sarebbe dovuta scendere in campo il 19 maggio contro il Frosinone. Tuttavia il giorno precedente la Lega B, attraverso il comunicato numero 211, ha sospeso tutto sine die per via del deferimento del Brescia per il caso riguardante i crediti utilizzati per il pagamento di Inps e Irpet, poi rivelatisi inesistenti.

La Salernitana contesta che la Lega non avrebbe indicato la motivazione della sospensione, presentando un riscontro formale soltanto in seguito e non comunicando la nuova data della sfida. Questioni che, come riportato da SalernoToday, avrebbe spinto la Salernitana a fare ricorso al Collegio del Coni, respinto e in attesa della pubblicazione delle motivazioni. Con ogni probabilità la squadra granata proseguirà la prossima battaglia presso la giustizia sportiva facendo ricorso alla Corte federale di appello, tuttavia nel frattempo la questione potrebbe varcare le aule anche di quella ordinaria.