BOLLETTANDO

La Spagna campione del mondo punta già Euro 2028 e sogna il tris come nel 2012: in quota è testa a testa con la Francia

Vincenzo Letizia 21 Luglio 2026 0 56 sec read

ROMA – Era il 2008, l’allenatore era Luis Aragones. La Spagna conquistava il campionato europeo di calcio in Austria e Svizzera, iniziando il suo primo grande ciclo vincente, arricchito dal trionfo al Mondiale 2010 in Sudafrica e dal bis europeo in Polonia-Ucraina 2012 (a spese dell’Italia di Cesare Prandelli) entrambi con Vicente Del Bosque in panchina. Nel 2026, alle “Furie Rosse” di Luis de la Fuente manca solo un passaggio per ripetere lo straordinario tris. I bookmaker, spiega Agipronews, già guardano all’Europeo 2028 in Inghilterra e le quote si accendono in uno spettacolare testa a testa tra i campioni del mondo (e d’Europa) e la Francia, sconfitta proprio dagli spagnoli in semifinale a Dallas. Le due nazionali sono in “pole”, appaiate a 5,00 su Sisal e William Hill. Completano il podio dei favoriti, a 6,00, i padroni di casa, reduci da un ottimo terzo posto nella rassegna iridata nordamericana. Più lontani, in lavagna, il Portogallo (8,00) a segno nel 2016 e la Germania (9,00). Si sale a 20,00 volte la posta per trovare l’Italia, ancora a caccia del nuovo condottiero che, dalla panchina, possa portarla a ripetere il trionfo del 2021. Anche allora la finale era in Inghilterra…

 

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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