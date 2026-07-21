Enrico Castellacci, Michele Ferri e Antonio Corbo a Stile TV

Castellacci a Stile TV: “Buongiorno, non una semplice lesione al menisco….”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Enrico Castellacci, ex responsabile medico della Nazionale italiana, oggi all’Uzbekistan: “A parte alcuni risultati, anche un po ‘ bugiardi, il Mondiale è sempre il Mondiale e bisogna viverlo per capire cos’è. E’ il quarto per me, ma giocare negli stadi è sempre un’esperienza nuova e l’esperienza rimane anche ai ragazzi che sicuramente riusciranno a crescere.

Buongiorno? Se fosse una semplice lesione meniscale non darebbero 3 mesi di recupero come prognosi. Se c’è una riparazione con una sutura ci vogliono un paio di mesi, se ci sono altri problemi ad esempio di cartilagine i tempi si allungano. Non conosco quali sono le complicazioni di Buongiorno e non sono spiegate dal comunicato diramato dal Napoli. Sicuramente non si tratta di una meniscectomia che normalmente comporta un mese di recupero”.

Ferri a Stile TV: “Toccherà ad Allegri conquistare fiducia e apprezzamento dei tifosi del Napoli”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Michele Ferri, ex calciatore allenato da Allegri al Cagliari: “Allegri al Napoli? So che per tanti tifosi non è stato gradevole come arrivo, ma parliamo di un ottimo allenatore. Dovrà essere bravo lui a conquistare fiducia e apprezzamento dei tifosi del Napoli. Rispetto a quando allenava al Cagliari si è evoluto, fa parte del percorso di crescita perchè il calcio cambia e l’allenatore deve evolversi. Allegri è una persona intelligente, ha uno staff a disposizione ottimo e sicuramente si è evoluto e farà la sua parte a Napoli.

L’Inter oggi ha qualcosa in più che le altre non hanno: ha due o tre giocatori per ruolo per cui resta quella con un gradino sopra le altre. Conosco benissimo Stellini, lui ha un modo di lavorare diverso rispetto a Conte. Conte lavora sulle corse, sulle distanze lunghe perchè vuole una squadra che corre per 90 minuti, Allegri invece punta più sul lavoro di campo e meno di corsa”.

Antonio Corbo a Stile TV: con Allegri un Napoli più rilassato

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “Da Conte ad Allegri è cambiata l’atmosfera. C’è un clima più sereno, si percepisce un’atmosfera rilassata, ma non rassegnata. Questo è un Napoli che vuole vincere attraverso la serenità. Il Napoli ha 3/4 giocatori in infermeria e non ha neanche iniziato, questo non è un fatto positivo. Significa che bisogna cambiare in fretta i metodi e la mentalità di chi dirige e Allegri non c’entra niente, ma non è possibile farsi travolgere dalle avversità. C’è da capire questi giocatori come stanno, quando è finito il campionato il Napoli doveva portarli in un posto dove non si pensa a ballare o a suonare. Subito in pre ritiro per rimettersi in forma per la stagione che viene. Non so se questi infortuni potevano essere medicati e curati prima. Il Napoli aveva bisogno di resettare le scorie di una stagione mai così sfortunata e questa parola è bella perchè non si capisce mai di chi è la colpa. Finito il campionato, bisognava cominciare lì, un’ora dopo, a capire l’origine degli infortuni e come si potevano recuperare i giocatori e metterli quanto prima a disposizione di Allegri. Questo non è avvenuto e sono sicuro che il nuovo preparatore e me lo auguro, porterà un bilancio migliore. Il Napoli aveva la rosa più forte del campionato però lo scudetto purtroppo l’ha vinto l’Inter. Il Napoli deve programmare le cose con serietà, voglio capire il rapporto tra De Laurentiis e Allegri perchè nell’ultimo biennio il rapporto era di subalternità in cui il presidente era subalterno dell’allenatore, abbastanza dispotico nella sua gestione. Oggi bisogna capire il limite, dov’è il limite nella parola aziendalista: se Allegri è a Napoli perchè subisce quello che la società decide oppure se la sua è un’attività di rispettosa consulenza chiedendo però con forza e in maniera pacata ciò che gli serve. Mi aspetto una cortesia ferma e patinata da parte di Allegri nel chiedere quello che gli serve”.



