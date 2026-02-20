ANTEPRIMA PARTITA ATALANTA vs NAPOLI – Azzurri, a Bergamo per rimanere, ancora terzi in classifica, da soli

Il Napoli, domenica pomeriggio giocherà in quel di Bergamo, contro l’Atalanta, per il 26esimo turno di campionato, sperando di avere buone notizie sulle condizioni fisiche di McTominay. Antonio Conte punterà sui giocatori disponibili dovendo rinunciare all’infortunato Rrahmani, il quale verrà rimpiazzato con Juan Jesus in difesa, che domenica scorsa, con la Roma ha riposato, in quanto squalificato. A completare il reparto arretrato, assieme al brasiliano, ci saranno Buongiorno e Beukema, davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo rivedremo Politano sulla corsia di destra, con Spinazzola dall’altra parte, in mezzo Lobotka aspetta di conoscere chi sarà, tra lo scozzese e il macedone il suo compagno nella zona mediana. Ci potrebbe essere pure la soluzione Gilmour. In attacco Vergara a destra e Hojlund unica punta. Vista la buona prestazione di Allisson Santos, contro i giallorossi, Conte gli potrebbe dare una chance, dal primo minuto ma sembra alquanto difficile. In questo caso, il giovane Vegara agirebbe sulla fascia mancina. Buone possibilità di vedere all’opera, nella ripresa, l’altro neo acquisto di gennaio,protagonista nell’allenamento congiunto di mercoledì col Portici. Quattro gol per l’ex Verona che all’Atalanta, tra l’altro, aveva già segnato al Bentegodi. In casa della Dea, Palladino, che ha due assenze importanti, opterà, ancora per il 3-4-2-1, composto da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac davanti a Carnesecchi, quindi nei quattro di centrocampo dovrebbero esserci Zappacosta, Ederson, de Roon e Bernasconi. Sulla trequarti Samardzic e Zalewski sostituiranno gli infortunati Raspadori e De Ketelaere, mentre toccherà a Scamacca il compito di punta centrale. Alla luce di tali indicazioni, le possibili formazioni del New Balance Arena saranno le seguenti:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.

Passiamo, come d’abitudine, alle statistiche del match: i partenopei hanno incontrato i nerazzurri bergamaschi in serie A, B e Coppa Italia, per complessive 125 partite in cui il Napoli ha ottenuto 55 successi e 35 risultati di parità, mentre gli orobici hanno guadagnato l’intera posta in 35 occasioni. Per quanto riguarda le marcature sono state 173 quelle azzurre e 138 quelle della Dea. Nel girone di andata, a Fuorigrotta, l’Atalanta andò ko per 3 a 1. Era il 22 novembre dello scorso anno. Il più recente successo dei bergamaschi, davanti al loro pubblico,, è datato 21/02/21, cinque anni or sono, quando i padroni di casa ebbero la meglio per 4 a 2. Per la cronaca, Antonio Conte vanta una tradizione molto favorevole con l’Atalanta, nelle vesti di da allenatore, il salentino, difatti, l’ha battuta ben 11 volte su 15, perdendo soltanto una volta.