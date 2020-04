Telenovela Mertens, Inter e Monaco tentano nuovamente il belga

Il rinnovo di Mertens, complice la pandemia coronavirus che ha bloccato tutto il calcio, comprese le trattative di mercato, al momento resta un’incognita. L’incontro di qualche mese fa con il patron del Napoli sembrava aver dato grosse speranze per una fumata bianca, poi è subentrata l’emergenza e tutto si è fermato lì. Durante quell’incontro avvenuto subito dopo la gara vittoriosa con il Torino i due dialoganti parlarono su vari aspetti e tra i temi della discussione, ovviamente ci fu pure quello relativo alle multe dovute ai fattacci del 5 novembre scorso . All’epoca Mertens chiese a De Laurentiis di ammorbidire la sua posizione ed annullare il tutto. Ormai siamo ad aprile e la firma sul nuovo contratto biennale non è arrivata. Negli ultimi tempi solo qualche telefonata, ma niente di più, visto che non è possibile fissare appuntamenti da vicino. Nel frattempo poichè il folletto belga, tra poco, se non ci saranno sviluppi. sarà svincolato, si sono rifatte avanti per tentare il giocatore l’Inter ed il Monaco. Oggi Dries Mertens sta riflettendo sull’eventualità di vivere una nuova esperienza lontano da Napoli. Poi,. forse non appena si riprenderà a giocare l’amore per questa città e per la maglia azzurra tornerà a farsi sentire e si troverà una volta per tutte l’intesa per la sua permanenza per altri due anni all’ombra del Vesuvio e la telenovela finirà. Questo naturalmente è l’auspicio di tutta la piazza partenopea.

Questo articolo è stato letto 93 volte