Scott Mc Tominay – Il Centrocampista scozzese del Napoli concede un’intervista al quotidiano ” Il Corriere dello Sport”

Mentre mancano ancora due giorni alla sfida di Bergamo con l’Atalanta, il forte centrocampista azzurro Scott Mc Tominay ha rilasciato un’intervista al quotidiano” Il Corriere dello Sport”. Queste le sue affermazioni:

“Non so ancora se sarò convocato, però accuso sempre un problema al tendine che bisogna gestire con attenzione, il che non è affatto semplice. Sto dando il massimo in questi giorni nel tentativo di poter giocare a Bergamo. Come giocatore non è facile arrivare al centro sportivo e non poter svolgere l’allenamento con i tuoi compagni di squadra. Vorrei tornare in campo e giocare, ma per farlo dovrò essere certo che le mie condizioni fisiche lo permettano. Riguardo al futuro, dobbiamo continuare a lavorare normalmente, senza parlare troppo del campionato. Giochiamo e pensiamo una partita alla volta, poi alla fine della stagione si tireranno le somme. Il nostro obiettivo resta la zona Champions. Rasmus Hojlund è un grande giocatore ed un vero amico. Sono molto vicino anche al mio connazionale Billy Gilmour, Hojlund è cresciuto tantissimo rispetto a quando l’avevo visto a Manchester: è più veloce e più forte. Farà grandi cose, sono molto felice per lui”

E’ indubbio che l’ex United, oltre ad essere uno dei giocatori più forti ed incisivi del nostro campionato, grazie al suo vizietto del gol, ha dimostrato, pure, di essere un vero e proprio leader in campo e nello spogliatoio del Napoli. Una pedina importantissima per Antonio Conte che auspica di poterlo schierare, domenica ma i dubbi sono ancora molti.