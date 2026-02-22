LE INTERESSA – Palladino: “Atalanta, qualcosa di straordinario. Sul 2-0 annullato al Napoli fallo evidente”

Dopo il successo per 2-1 contro il Napoli, l’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, si presenta ai microfoni di Sky Sport con la serenità di chi sa di aver costruito qualcosa di solido. Non solo una vittoria pesante, ma la conferma di un percorso che, a suo dire, affonda le radici proprio nella gara d’andata contro il Napoli.

“Stiamo facendo qualcosa di importante e straordinario”, esordisce Palladino. “Un percorso iniziato tre mesi fa proprio contro il Napoli. Oggi siamo arrivati a questa partita con grande consapevolezza”.

Il tecnico sottolinea la crescita mentale e tecnica del gruppo: “Questo gruppo ha grandi valori umani e tecnici. Quando sono arrivato a Zingonia nessuno credeva in noi, eravamo tredicesimi. Oggi siamo lì, a ridosso delle prime. È stato fatto un grande lavoro, i ragazzi hanno sempre reagito e si sono rialzati anche dopo le sconfitte”.

“Fallo chiaro sul 2-0 annullato”

Inevitabile il passaggio sull’episodio chiave del match: il 2-0 annullato al Napoli. Palladino è netto nella sua valutazione: “La sensazione è che fosse fallo. Ho visto Hien in vantaggio e ho parlato con lui: mi ha detto di essere stato trascinato a terra. Per me è un fallo chiaro ed evidente. L’arbitro ha fatto bene a fischiare”.

Una presa di posizione chiara, destinata a far discutere, soprattutto alla luce delle polemiche che spesso accompagnano gli episodi decisivi.

“Anche noi rimaneggiati. Samardzic? Ha risposto presente”

Palladino respinge anche l’idea che la sua squadra fosse in condizioni migliori rispetto agli avversari: “Anche noi, come il Napoli, eravamo rimaneggiati. Cerco sempre di motivare tutti, perché tutti sono importanti. Non dico cose false: guardo gli allenamenti e scelgo chi dà di più durante la settimana. Questo tiene alto il livello”.

Un plauso particolare va a Samardzic: “Sono felice per lui. In settimana gli avevo chiesto una mano e oggi ha sfruttato l’occasione”.

“Adesso viene il bello”

Lo sguardo si sposta già al prossimo impegno europeo: “Mercoledì proveremo a restare in Champions. Sarà difficile, ma ci proveremo. Adesso viene il bello”.

Parole che raccontano un’Atalanta ambiziosa, consapevole dei propri mezzi e pronta a scalare ancora la classifica. Se tre mesi fa pochi credevano nella rimonta, oggi la squadra di Palladino è una realtà concreta. E il messaggio è chiaro: la corsa non è finita.