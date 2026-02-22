LE INTERVISTE – Napoli, Manna furioso dopo l’Atalanta: “Gol annullato imbarazzante, il VAR a cosa serve?”

Nel ventre caldo del post-partita, quando la tensione è ancora viva e le parole pesano più dei numeri, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, affida a DAZN uno sfogo che suona come un atto d’accusa. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, al centro delle polemiche finisce il gol annullato agli azzurri e, soprattutto, la gestione arbitrale.

“Gol annullato? Incommentabile”

“Questa cosa è incommentabile. Facciamo gol e non c’è nessun contatto, nessun fallo”. Manna non usa giri di parole. Il riferimento è alla decisione dell’arbitro Daniele Chiffi di annullare la rete azzurra per un presunto fallo in area. Una scelta che, secondo il dirigente partenopeo, non troverebbe alcun riscontro nelle immagini.

“Non capisco come Chiffi faccia a fischiare e non c’è stato nessun controllo del VAR. Annullano un gol imbarazzante. Io non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? Perché non lo riguarda? È inspiegabile”.

Parole dure, pronunciate con lucidità ma cariche di amarezza. Per Manna, il punto non è solo la decisione in sé, ma l’assenza di revisione: “Il fischio di Chiffi ok, ma perché il VAR non lo chiama? Non c’è niente. Hanno dato buona una situazione che non esiste”.

Il peso della classifica e la corsa Champions

Lo sfogo del ds si allarga al contesto generale. “Ci stiamo giocando la Champions e questo annulla un gol senza niente. Urge una riflessione, vogliamo quello che è giusto e ci spetta. Questo non è calcio. È vergognoso”.

Non è la prima volta che il Napoli lamenta episodi controversi: “A Torino c’era rigore, a Verona abbiamo avuto problemi, ma questo è imbarazzante”. Un elenco che, nelle parole del dirigente, alimenta la sensazione di una squadra penalizzata nei momenti decisivi della stagione.

“Si butta lui giù”

Manna entra anche nel merito dell’azione incriminata: “Io pensavo la palla fosse uscita, dagli spalti non si vede. Hien si appende e si lascia andare. Mi sembra assurdo”. La convinzione è netta: il contatto non giustificherebbe l’annullamento della rete.

“Siamo stanchi. Si arriva a fare una partita così e viene annullato un gol assurdo. Poi magari perdiamo uguale, ma è incredibile”. Un’ammissione che non cambia la sostanza della protesta: l’episodio, per il Napoli, altera l’equilibrio della gara e pesa sulla corsa europea.

“Non vogliamo fare la figura dei…”

Il finale è un misto di frustrazione e orgoglio: “Se il contatto non c’è, non c’è. Poi facciamo la figura dei cog**** e non ci piace”. È la sintesi di uno stato d’animo che va oltre i novanta minuti, oltre il risultato.

Il Napoli prova a guardare avanti, ma il solco lasciato dalla decisione arbitrale resta profondo. Perché in una stagione in cui ogni punto può valere la Champions, anche un fischio – o un silenzio del VAR – può fare la differenza.