Atalanta-Napoli, l’ira di Cosenza: “VAR silente, è malafede?”

22 Febbraio 2026

L’assessore del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, non usa giri di parole sui social per commentare gli episodi arbitrali del match contro l’Atalanta.

“Come si fa a non pensare alla malafede? Perché il VAR non interviene?”. Con queste parole, Cosenza accende il dibattito sulla gestione tecnologica in campo. Il silenzio della sala video su episodi chiave ha scatenato la protesta dei tifosi azzurri, trasformando il post in un manifesto della frustrazione partenopea contro decisioni che pesano sulla classifica.

In un clima di tensione sportiva, le dichiarazioni istituzionali pesano come macigni, chiedendo trasparenza in una domenica amara per il Napoli.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

