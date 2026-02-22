Atalanta-Napoli, l’ira di Cosenza: “VAR silente, è malafede?”

L’assessore del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, non usa giri di parole sui social per commentare gli episodi arbitrali del match contro l’Atalanta.
“Come si fa a non pensare alla malafede? Perché il VAR non interviene?”. Con queste parole, Cosenza accende il dibattito sulla gestione tecnologica in campo. Il silenzio della sala video su episodi chiave ha scatenato la protesta dei tifosi azzurri, trasformando il post in un manifesto della frustrazione partenopea contro decisioni che pesano sulla classifica.
In un clima di tensione sportiva, le dichiarazioni istituzionali pesano come macigni, chiedendo trasparenza in una domenica amara per il Napoli.