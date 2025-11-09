EDITORIALE

Napoli, mercato sopravvalutato e gioco bloccato: Conte tra dubbi e malumori

Vincenzo Letizia 9 Novembre 2025 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

Non parliamo ancora di crisi, ma il Napoli rischia di precipitare in un vicolo cieco se non cambierà registro. La classifica è ancora buona, ma il gioco è lento, ingolfato, privo di nerbo. E le parole di Conte non lasciano spazio a dubbi: «Non sono sicuro di poter entrare nella testa dei calciatori. Dovrò parlare con la società». Traduzione: alcuni calciatori non lo seguono.

E qui veniamo al mercato celebrato da De Laurentiis e dai suoi lacchè mediatici. Quel mercato giudicato da 10 da chi, evidentemente, aveva gli occhiali della fede societaria ben calzati. E io mi chiedo: come si fa a dare dieci a un’operazione che ha perso Kvaratskhelia — mai sostituito in due sessioni — lasciato andare Raspadori e Simeone, e sostituito con Elmas senza ruolo, Noa Lang mai esploso, e Lucca, giudicato più forte di Darwin Nunez dai soliti giornalisti compiacenti? La realtà, signori, è che quel 10 era più propaganda che valutazione oggettiva.

Conte resta fermo, ma la pazienza ha un limite. Serve concretezza, idee chiare, applicazione. Se la squadra non si adegua, rischiamo tensioni interne che potrebbero far saltare equilibri delicati.

E ricordiamo, con una citazione latina appropriata: “Fortes fortuna adiuvat”. La fortuna aiuta chi osa, ma non basta osare: servono scelte precise, convinzione e capacità di guidare una squadra che, finora, sembra non avere direzione.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

