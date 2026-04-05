SERIE A – ANTICIPI DEL SABATO VALIDI PER IL 31ESIMO TURNO DI CAMPIONATO

Dopo l’infausta sosta per la Nazionale italiana, Il massimo campionato è ripreso con gli anticipi del sabato relativi al 31esimo turno, questi i risultati:

Sassuolo – Cagliari 2-1

Verona – Fiorentina 0-1

Lazio – Parma 1-0

Si mette male per la compagine di Pisacane che ora si trova in piena bagarre retrocessione, mentre la Fiorentina sta crescendo, salendo in quindicesima posizione. Ottimo pareggio del Parma all’Olimpico di Roma, contro l’undici di Sarri che è riuscito ad impattare il match solo nel finale. Infine il Sassuolo conferma ilsuo ottimo stato di forma assestandosi al decimo posto con 42 punti. Nella domenica di Pasqua sono in programma altre tre gare: si parte alle 15 con lo scontro Cremonese – Bologna, quindi alle 18, in campo Pisa – Torino ed in serata, partita decisiva per lo scudetto e la zona Champions tra la capolista Inter e la Roma.Il turno si chiuderà domani con gli ultimi tre posticipi tra cui spicca Napoli – Milan.