NewsMix24

Atalanta, Juric verrà esonerato?

Vincenzo Letizia 9 Novembre 2025 0 19 sec read

Come riferito da Matteo Moretto, Ivan Juric è molto vicino all’esonero. La sconfitta interna per 3-0 contro il Sassuolo ha confermato un ciclo negativo entro i confini nazionali, dato che il cammino in Champions League è stato finora più che soddisfacente. Non basta, però: durante la sosta per le Nazionali potrebbe esserci il cambio di guida tecnica della Dea. E in pole ci sarebbe Raffaele Palladino: seguiranno aggiornamenti.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Juventus, Mbangula saluta e va al Werder Brema

Samuel Mbangula è pronto a lasciare la Juventus per iniziare una nuova avventura in Germania: il giovane attaccante è infatti pronto a trasferirsi al Werder Brema. I […]

20 Luglio 2025 0 16 sec read

Volare sull’Arte: in mongolfiera tra i cieli d’autunno e d’inverno del Sud più autentico

Dalla Campania alla Sicilia, un viaggio lento e poetico tra paesaggi che si rivelano solo a chi sa guardare dall’alto. C’è un momento, quando il […]

16 Ottobre 2025 0 2 min read

Napoli, scintille tra Conte e Noa Lang: Romano svela i retroscena del difficile rapporto

Napoli – Il feeling tra Antonio Conte e Noa Lang tarda a sbocciare. L’esterno olandese, arrivato in estate dal PSV con grandi aspettative, sta vivendo […]

23 Ottobre 2025 0 1 min read

Conte a un bivio: o cambia il Napoli o pronto a dimettersi, tensione sui nuovi innesti

Antonio Conte non nasconde più il malumore. La stagione del Napoli, fino a questo momento, non lo ha convinto e il tecnico appare deciso. «O […]

9 Novembre 2025 0 54 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui