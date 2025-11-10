PALLACANESTRO – Napoli Basket espugna Trento 87-93: Mitrou-Long trascina gli azzurri al colpo grosso

Impresa azzurra alla BTS Arena: il Napoli Basket sbanca Trento con il punteggio di 87-93, al termine di una gara intensa, combattuta su ogni possesso e decisa solo negli ultimi minuti. Gli uomini di Maurizio Magro confermano la crescita delle ultime settimane centrando la seconda vittoria esterna della stagione, frutto di concentrazione, fisicità e grande lucidità offensiva.
Protagonista assoluto Naz Mitrou-Long, autore di 24 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, dominatore in attacco e punto di riferimento nei momenti caldi del match. Ottime prove anche per Bolton (17 punti) e Simms (16 punti), determinanti nel quarto periodo per ribaltare il vantaggio trentino.
La Dolomiti Energia Trentino, avanti di quattro lunghezze a cinque minuti dalla sirena, ha pagato qualche errore di troppo in difesa e la precisione degli ospiti dalla lunga distanza. Napoli, invece, ha mostrato compattezza e carattere, trovando energia e punti da più uomini del roster.
Con questa vittoria, gli azzurri si rilanciano in classifica e inviano un segnale forte al campionato: la squadra c’è, è viva e pronta a recitare un ruolo da protagonista anche lontano dal PalaBarbuto.