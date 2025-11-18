Lombardi, Gennari, Tarantino, Scamardella e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Lombardi: “Conte è intelligente ascolterà i calciatori, ma non è detto che si trovi un punto di incontro”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Calcionapoli24 Marco Lombardi: “La squadra ha presentato a Conte il timore per gli infortuni, già dopo il PSV. Una delegazione di senatori ha chiesto a Conte di affrontare il problema, ma non si trovò un punto di incontro. Per ora Conte non fa deroghe, ma sull’aspetto dei ritiri prepartita l’allenatore cede qualcosa, lasciando la possibilità ai calciatori di rimanere a casa. Questo anche perché non sempre è facile trovare strutture alberghiere. Conte, comunque, parlerà di nuovo con la squadra. Da persona intelligente e sensibile ascolterà le rimostranze dei giocatori, ma chiedendo di avere totale fiducia in lui e nel suo staff. Se non si troverà un sostegno reciproco non so come poi possa proseguire questo rapporto di lavoro. Conte ha il controllo assoluto, anche se è aperto al confronto con la squadra tramite i loro rappresentanti, come abbiamo visto nel film “Again”. Il Napoli giocherà ogni tre giorni fino a fine anno, sarebbe difficile trovare giorni di riposo”.

Gennari: “L’Atalanta ha un problema di testa. Al “Maradona” senza una punta di ruolo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Tuttosport Fabio Gennari: “Quando si parla di Lookman c’è sempre un po’ di confusione. Si dimentica che l’Atalanta lo cede solo con una proposta valida e ufficiale. Me lo aspetto in campo titolare con Pasalic e De Ketelaere. Palladino dovrebbe lavorare in continuità con le scelte di Gasperini, di cui rimane un allievo. Juric è stato esonerato per un rendimento troppo discontinuo dei giocatori. Si sono viste troppe differenze tra Marsiglia e la gara col Sassuolo, ad esempio. L’Atalanta ha vinto con merito in Francia e poi si è sciolta contro il Sassuolo. Tutti si aspettano una reazione, è un allenatore che sa trasformare i calciatori. Palladino proverà a recuperare Scamacca, che ha più colpi di Krstovic, che comunque ha fatto molto bene con la nazionale e tornerà carico. Sicuramente oggi l’Atalanta è una squadra che ha un problema di testa, altrimenti non si spiegherebbe la differenza di prestazioni tra campionato e Champions”.

Tarantino: “Mi aspetto un centrocampista forte e pronto il 3 gennaio. Su Mainoo ho una riserva”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Tarantino: “Contro l’Atalanta mi aspetto un 4-3-3 con Elmas, che abbiamo visto già con questo modulo. Non penso che Conte voglia stravolgere il Napoli, perché ha bisogno di certezze. Credo che la squadra voglia dare una risposta all’allenatore. Elmas dovrebbe sostituire Anguissa. Avanti nel tridente mi aspetto Neres e non Lang. La casella dell’esterno sinistro alto non ha padroni da quasi un anno, il Napoli sta ancora cercando la soluzione giusta. Lukaku ha la possibilità di dare una grande mano con qualche cambiamento tattico. Il 4-3-3 senza Anguissa deve essere per forza rivisto. A gennaio mi aspetto un centrocampista già il 3 gennaio. La società sa dall’estate di questo vuoto in quel settore di campo, e quindi oggi a maggior ragione con gli infortuni serve una soluzione immediata. Il calendario è ingolfato anche a inizio del 2026. Il nome di Mainoo è interessante, ma sappiamo che rapporto ha Conte con i giovani. Mi chiedo quanto tempo ci vorrà per vederlo in campo. Serve un calciatore forte e pronto: una mezz’ala pronta a inserirsi”.

Scamardella: “Conte è venuto a cena nel mio ristorante, era assolutamente sereno e sorridente con i tifosi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’imprenditore Nicola Scamardella: “Antonio Conte è stato al White Chillout Pozzuoli lunedì a cena. Era sereno e rilassato, è stato cordiale come sempre. Il mister è stato molto disponibile con i tifosi, come fa sempre. Con lui c’era suo fratello Daniele. Nel salutare il mister solitamente non parliamo di calcio, così è stato anche lunedì. Ha mangiato un secondo di pesce, nulla di pesante. Niente primo piatto. Nel ristorante di mio padre c’era molto spesso Maradona. Diego gradiva molto i crostacei in genere e le lumache di mare. Conte era tranquillissimo come al solito. Penso che ci sia tanta comunicazione sbagliata, che spesso vuole ingigantire le cose. Si vince e si perde e si sta vicino alla squadra. A me piacerebbe un altro scudetto. Sarebbe fantastico”.

Fabbroni: “Il confronto tra Conte e la squadra è necessario, ma non decisivo. Sabato ci sarà il 4-3-3”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Non credo che il confronto tra Conte e la squadra sia così decisivo. Però penso che sia necessario. Penso ci sia necessità di fare qualche cambiamento. Prima del Bologna Conte ha detto delle cose importanti, e mi riferisco al salto di qualità che deve fare lo staff medico e tecnico. Se ci saranno dei cambiamenti non penso che saranno strombazzati e non mi aspetto nulla di clamoroso. C’è il problema di questi infortuni ricorrenti e seri come gravità. Serve quindi un confronto positivo e propositivo. Penso che qualcosa vada rivisto e cambiato, anche nella gestione fisica dei giocatori. Contro l’Atalanta le scelte di Conte mi sembrano obbligate: mancano nel Napoli giocatori cruciali. Non mi dispiace il 4-4-2 ma il marchio di fabbrica del Napoli ormai è il 4-3-3, anche se ormai questo modulo non è più utilizzato come un tempo, perché gli esterni spingono poco. Lukaku a Castel Volturno può dare una grande mano a Conte. È un po’ il suo amplificatore”.

RADIO NAPOLI CENTRALE

​